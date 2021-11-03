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Суд продлил арест блогеру Хованскому

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Санкт-Петербургский городской суд на два месяца продлил арест обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому. Об этом 3 ноября сообщил из зала суда корреспондент «Известий».

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Постановление Куйбышевского районного суда, избравшего меру пресечения в виде ареста, инстанция оставила без изменения. В СИЗО блогер пробудет до 8 января.

Хованский пояснил, что хочет встретить Новый год дома, с родственниками. По словам блогера, он активно содействовал следствию, сделал пожертвование в благотворительный фонд. Гособвинение и следствие настаивало на нахождении блогера под арестом.

В июне Хованского доставили в полицию в связи с расследованием уголовного дела по ст. 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма и пропаганда терроризма в интернете»). Дело связано с песней фигуранта про теракт на мюзикле «Норд-Ост» в центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Видео с композицией было опубликовано в Сети около года назад.

10 июня суд арестовал блогера, удовлетворив ходатайство следствия. Как полагают правоохранители, Хованский в песне обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».

Блогер признал вину и раскаялся. Позже арестованный признал лишь исполнение песни, которая стала причиной уголовного преследования, но не признал ее распространение в Сети.

10 августа Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму. Тогда же суд отправил его под арест.

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