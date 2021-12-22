Психотерапевт дала советы по преодолению внутренней пустоты из-за гаджетов

Чувство одиночества, появляющееся при чрезмерном увлечении гаджетами, можно преодолеть, если избегать бесцельного использования смартфона. Об этом 22 декабря заявила психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Алина Смирнова.

«Если бездумно листать ленту, не пытаясь при этом найти там что-то конкретное, а еще заменять общение с людьми просмотром картинок или заглушать яркими пятнами видеороликов внутреннюю пустоту, то из замкнутого круга одиночества выходить будет очень непросто», — сказала она «Газете.Ru».

Специалист отметила, что одинокий человек может улучшить свою жизнь за счет общения на форумах по интересам, участия в командных видеоиграх и онлайн-обучения. По словам Смирновой, «это приносит удовлетворение и также способствует появлению новых знакомств».

При этом психолог подчеркнула, что живое человеческое общение все равно необходимо. Однако интернет не должен являться источником негативной информации и сравнения себя с другими, указала она.

В заключение Смирнова порекомендовала россиянам научиться использовать свои электронные гаджеты только по назначению.

«Нужно брать от него самые полезные и сильные стороны, но одновременно понимать и свои потребности. Нужны умеренная дозировка гаджетов в своей жизни и смена деятельности», — добавила эксперт.

Ранее, 16 декабря, врач-психолог Любовь Крушинских рассказала «Известиям», как справиться с чувством одиночества.

По ее словам, чувство одиночества переживается тяжело, однако если стараться ответить на эти вопросы, то этот процесс становится управляемым. Можно задать себе еще такие вопросы, как: для чего я нахожусь в этом периоде? что я должен понять или приобрести? что важного несет для меня этот период? Важно неторопливо ждать появления ответов.