Температура воздуха в Московском регионе упала до минус 22 градусов

Морозная погода Московском регионе укрепилась: вечером во вторник, 21 декабря, столбики термометров опустились до –22 градусов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра по городу Дмитрову.

При этом, судя по информации на сайте учреждения, всего на полградуса выше сейчас температура воздуха в Черустях и Клину, а в Павловском Посаде воздух остыл до –20,5 градусов.

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в Москве местами может пройти небольшой снег, а температура воздуха в черте столицы ожидается до -24 градусов, в центре города — до –19 градусов. По области мороз может окрепнуть до –27 градусов. Днем 22 декабря метеорологи ожидают до –20 градусов в Москве и –23 градусов в Подмосковье.

Ранее, во вторник, специалисты Гидрометцентра спрогнозировали в столице облачную погоду, небольшой снег и гололедицу. Днем в Москве синоптики прогнозируют до –18 градусов, а ночью — похолодание до –24 градусов.

20 декабря Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

19 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что за текущую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — до 32–37 см. Специалист добавил, что это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.