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Температура воздуха в Московском регионе упала до минус 22 градусов
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Температура воздуха в Московском регионе упала до минус 22 градусов

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Морозная погода Московском регионе укрепилась: вечером во вторник, 21 декабря, столбики термометров опустились до –22 градусов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра по городу Дмитрову.

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При этом, судя по информации на сайте учреждения, всего на полградуса выше сейчас температура воздуха в Черустях и Клину, а в Павловском Посаде воздух остыл до –20,5 градусов.

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в Москве местами может пройти небольшой снег, а температура воздуха в черте столицы ожидается до -24 градусов, в центре города — до –19 градусов. По области мороз может окрепнуть до –27 градусов. Днем 22 декабря метеорологи ожидают до –20 градусов в Москве и –23 градусов в Подмосковье.

Ранее, во вторник, специалисты Гидрометцентра спрогнозировали в столице облачную погоду, небольшой снег и гололедицу. Днем в Москве синоптики прогнозируют до –18 градусов, а ночью — похолодание до –24 градусов.

20 декабря Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

19 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что за текущую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — до 32–37 см. Специалист добавил, что это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.

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