Эксперты прокомментировали информацию о передаче «Омикрона» мышам и крысам

Эксперты 21 декабря прокомментировали информацию о том, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может передаваться мышам и крысам.

Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков отметил, что грызунов крайне сложно инфицировать «человеческими» вирусами. Это связано с тем, что у людей другой рецепторный аппарат.

«Мы очень далеко стоим друг от друга в процессе эволюции. Например, взрослые мыши не заражаются гриппом вообще, а чтобы заразить маленьких мышат, им прямо в нос доставляют большую дозу вируса. То, что у коронавируса изменился рецепторный аппарат настолько, что он стал подходить к мышам и крысам, в перспективе может означать, что он перейдет к животным. Это всегда происходит», — сказал Болков «Известиям».

По мнению эксперта, переход «Омикрона» к крысам и мышам говорит о высокой изменчивости вируса.

«Как, например, вирус гриппа: он может переходить в животных и там какое-то время циркулировать. Уходя в популяцию животных, он скрывается от нашего наблюдения. Мыши и крысы просто стали восприимчивы и всё. Никак этот факт по-другому понимать не стоит. Это показывает высокую изменчивость вируса и всё», — заключил Болков.

Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук, в свою очередь, отметил, что не стоит торопиться с выводами.

«Я бы еще подождал результатов исследований о том, что «Омикрон» заражает грызунов. Но даже если это так, это не должно повлиять, так как хорошо «Омикрон» распространяется и без грызунов. К Новому году уже будет хорошо представлен в популяции», — сказал он.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «Омикрон» инфицирует мышей и крыс, в этом его отличие от предыдущих штаммов коронавируса.

14 ноября стало известно, что три снежных барса умерли от последствий коронавируса в Детском зоопарке Линкольна в штате Небраска (США). 15 сентября сообщалось, что от коронавируса скончались два бобра в Монголии.

22 августа «Известиям» в Россельхознадзоре сообщили, что интерес к ветеринарной вакцине «Карнивак-Ков» российского производства проявили 15 стран. Интерес к «Карнивак-Ков» уже проявили такие страны, как Польша, Венгрия, Греция, Германия, Эстония, Турция, Ливан, Таиланд, Тайвань, Венесуэла, Перу, Эквадор.

В конце апреля подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» выпустил первую партию вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики COVID-19 у животных.

Клинические испытания вакцины стартовали в октябре 2020 года. По итогам исследований были сделаны заключения о безвредности препарата и о его высокой иммуногенной активности, так как у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.