В американском зоопарке от последствий COVID-19 умерли снежные барсы

Три снежных барса умерли от последствий коронавируса в Детском зоопарке Линкольна в штате Небраска (США). Об этом 14 ноября сообщается на странице зоопарка в Facebook.

«Три снежных барса в Детском зоопарке Линкольна скончались от осложнений, вызванных коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что COVID-19 переболели и другие обитатели зоопарка — два суматранских тигра. Сейчас животные идут на поправку.

15 сентября стало известно, что от коронавируса скончались два бобра в Монголии.

«Два бобра при загадочных обстоятельствах умерли в нашей стране в прошлом месяце, и результаты лабораторных анализов показали, что причиной смертей стал COVID-19», — заявил эксперт ведомства Адиясурен Тувшинбаяр агентству «Синьхуа».

Ранее, 27 августа, министерство сельского хозяйства США сообщило о первых в мире случаях заражения коронавирусом диких оленей. Специалисты ведомства подтвердили коронавирус у белохвостых оленей в штате Огайо.

22 августа «Известиям» в Россельхознадзоре сообщили, что интерес к ветеринарной вакцине «Карнивак-Ков» российского производства проявили 15 стран. Интерес к «Карнивак-Ков» уже проявили такие страны, как Польша, Венгрия, Греция, Германия, Эстония, Турция, Ливан, Таиланд, Тайвань, Венесуэла, Перу, Эквадор.

Пока точное количество привитых в РФ животных не известно, так как статистика о вакцинации находится в регионах, объяснили в Россельхознадзоре.

В конце апреля подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» выпустил первую партию вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики COVID-19 у животных.

Клинические испытания вакцины стартовали в октябре 2020 года. По итогам исследований были сделаны заключения о безвредности препарата и о его высокой иммуногенной активности, так как у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу.