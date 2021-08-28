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В США обнаружили коронавирус у диких оленей

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Министерство сельского хозяйства США в пятницу, 27 августа, сообщило у себя на сайте о первых в мире случаях заражения коронавирусом диких оленей.

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Специалисты ведомства подтвердили коронавирус у белохвостых оленей в штате Огайо.

«Это первые в мире олени, у которых подтвержден вирус SARS-CoV-2», — гласит заявление.

Прежние исследования уже показали, что олени могут заразиться коронавирусом, но тогда это делалось в качестве эксперимента. Также исследователям известно, что у некоторых диких оленей уже есть антитела.

При всем при этом зараженные животные никаких клинических симптомов не проявляют.

«Согласно имеющейся информации, риск передачи вируса от животных к человеку считается низким», — добавили в министерстве.

В четверг, 26 августа врач-инфекционист Светлана Малиновская сообщила, что количество выработанных после вакцинации от COVID-19 антител зависит от уровня иммунитета: чем он ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек.

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