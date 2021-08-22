Пятнадцать стран проявили интерес к первой в мире вакцине от коронавируса для животных

Интерес к ветеринарной вакцине «Карнивак-Ков» российского производства проявили 15 стран. Об этом сообщили «Известиям» в Россельхознадзоре. В ведомстве рассказали о планах на экспорт. Интерес к «Карнивак-Ков» уже проявили такие страны, как Польша, Венгрия, Греция, Германия, Эстония, Турция, Ливан, Таиланд, Тайвань, Венесуэла, Перу, Эквадор.

«Россия готова предоставить ЕС партию препарата «Карнивак-Ков» в научных целях для изучения эффективности вакцины», — подчеркнули в Россельхознадзоре.



Если говорить о более масштабных поставках, то для этого процесса необходима регистрация. На сегодняшний день сформировано и отправлено досье на регистрацию вакцины в такие страны, как Таиланд, Корея, Греция и Венгрия.

Пока точное количество привитых в РФ животных неизвестно, так как статистика о вакцинации находится в регионах, объяснили в Россельхознадзоре.

«Мы можем говорить только о реализации вакцины «Карнивак-Ков». На данный момент это 3150 доз, направленных в Архангельскую, Брянскую и Ярославскую области, город Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Чувашскую Республику. Кроме того, Управление ветеринарии Краснодарского края организовало закупку вакцины для всех ветеринарных управлений края», — пояснили в пресс-службе.



В ведомстве сообщили, что планируют в перспективе организовать масштабный мониторинг для изучения мутантных штаммов коронавируса — на данный момент исследования проводились только в части «Бета»-штамма коронавируса.

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