Впереди длинные новогодние праздники, и это, прежде всего, возможность как следует перезагрузиться, восстановиться, найти время для себя. Почему же многие к концу каникул не чувствуют себя отдохнувшими? Как провести новогодние праздники с пользой для здоровья?

Прежде всего, давайте разберемся, как есть и стоит ли доедать. Во время длинных праздников, особенно новогодних с их бесконечными и обильными застольями, почти все сталкиваются с перееданием. Многие — с серьезным, вызывающим развитие острых нарушений в работе органов желудочно-кишечного тракта. В такие дни увеличивается число вызовов скорой помощи по поводу приступов панкреатита, желчной колики, обострения язвенной болезни и других проблем, требующих медицинской помощи. Для многих праздники заканчиваются прибавкой веса.

Большое количество еды в новогоднюю ночь отчасти оправданно, ведь на столе, скорее всего, присутствует алкоголь. Попадая в организм, он очень быстро всасывается, но калорийная пища помогает замедлить этот процесс, смягчая алкогольный «удар». Однако это всё равно не повод переедать.

В новогоднюю ночь, когда хочется попробовать всё, лучше делать это в режиме малых порций: кладите в тарелку еду в небольшом количестве — всегда можно взять добавку, если захочется. Особенно это касается блюд с жирными соусами, раздражающими слизистую желудка, деликатесов, разнообразных нарезок. Выходите из-за стола потанцевать, подышать свежим воздухом, просто сменить обстановку.

На следующий день постарайтесь вернуться к привычному питанию — хотя бы в том, что касается режима и объема. И, пожалуйста, не доедайте! Традиция в первую неделю года питаться тем, что осталось от праздничного стола, может привести не только к перееданию, но и к банальному, но очень неприятному отравлению. Срок хранения готовых блюд не превышает 48 часов, для большинства это всего 12–18 часов с момента приготовления.

Второй важный вопрос — сколько спать, чтобы чувствовать себя хорошо. Любые длинные выходные — хорошая возможность выспаться. Но и тут, как ни странно, важно не злоупотреблять. Избыток сна может стать причиной головных болей, раздражения, разбитости. Нормы сна индивидуальны: кому-то достаточно восемь часов, другим — больше. Но в идеале к привычному графику сна лучше добавлять не больше двух часов даже в те дни, когда можно позволить себе дремать с утра до вечера. Тогда это не приведет к серьезному сбою биоритмов.

Если режим сна и бодрствования всё же нарушен, за три-пять дней до окончания праздников нужно заняться его восстановлением. Вот несколько приемов, которые помогут в этом.

— Откажитесь от дневного сна, если устраивали себе такой «тихий час» в праздники;

— чай, кофе и продукты, содержащие кофеин, во второй половине дня лучше не употреблять, как и алкоголь перед сном. Для вечера лучше выбирать спокойные занятия;

— начните сдвигать время пробуждения и отхода ко сну — ежедневно просыпайтесь и ложитесь примерно на час раньше.

Третья существенная составляющая хорошего самочувствия — прогулки. Очень важно, нужно и полезно найти на каникулах возможность для физической активности. Лыжи, коньки, катание с горки, игры на воздухе, просто пешие прогулки в любом темпе — всё это повышает уровень эндорфинов, как и вкусная еда. Кроме того, пребывание на свежем воздухе, особенно в активном режиме, хорошо восстанавливает биоритмы, помогая тем самым быстрее и легче вернуться к прежнему состоянию и распорядку дня.

Кстати, если в течение праздничных выходных захотелось вернуться к работе, не нужно отказывать себе — это вовсе не значит, что вы не умеете отдыхать. Занимайтесь тем, что нравится, именно такая активность и приносит пользу организму.

И еще один важный совет — долгие выходные обязательно надо планировать. Ощущения, которые оставляют после себя праздники, не всегда связаны с физическим состоянием человека — с тем, что и сколько он ел, сколько спал, что делал. У недовольства могут быть и психологические причины. Нередко приходится слышать, что люди устают от долгих выходных, что вспоминают их не с удовольствием, а с раздражением. Зачастую это происходит с теми, у кого не было планов, кто заранее не решил, чем будет заниматься на праздниках, — что будет делать, с кем увидится, куда поедет. Стройте планы, это полезно!

Людям вообще свойственно планировать и подводить итоги — это нормальная психическая потребность. Но если в Новый год человек констатирует, что не успел что-то важное, что его надежды не оправдались и итоги не радуют, это может отразиться на общем настроении. И всё же даже такой результат — это опыт, который может быть полезен. Новый год — это и новые возможности, время, когда можно начать все сначала. Лучше, конечно, с хорошим настроением и отличным самочувствием!

Автор — главный внештатный терапевт Минздрава РФ, профессор

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