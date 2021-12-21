Зеленский попросил конкретики в вопросе вступления Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря заявил, что власти страны хотят услышать конкретные сроки вступления государства в НАТО.

«Мы стремимся как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в Европейском союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную», — сказал Зеленский во время конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

16 декабря украинский президент заявил, что на протяжении многих лет Украина видит себя в НАТО. Глава государства указал, что генсек альянса Йенс Столтенберг поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, однако страны — члены альянса не имеют единой позиции по вопросу о военной помощи государству.

В тот же день политолог Лукас Лейрос сказал, что постоянные провокации Украины в адрес России могут оставить ее без поддержки НАТО. Лейрос считает, что Украина — это лишь инструмент в руках альянса, а в Киеве свое положение не понимают и тешатся чувством безнаказанности.

8 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

22 сентября Зеленский отметил, что без включения в состав НАТО Украины объединение будет слабее. Он добавил, что подтверждение его словам уже можно наблюдать.

1 июня Киев создал структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Указывалось, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

В декабре 2014 года Верховная рада одобрила отмену внеблокового статуса страны. В феврале 2019-го парламент принял поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.