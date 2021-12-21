Цена газа в Европе превысила $1900 за 1 тыс. кубометров впервые с 6 октября

Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября, когда был поставлен исторический рекорд, превысили $1900 за 1 тыс. куб. м. Стоимость росла более чем на 10% к расчетной цене накануне — $1716,7, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE во вторник, 21 декабря.

Стоимость январских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF достигла к 14:26 мск $1933, а в начале торгов они колебались в районе $1800 за тысячу кубометров.

Ранее в этот же день стало известно о приостановке транзита газа по трубопроводу Ямал–Европа в Германию на фоне отказа российской компании «Газпром» от бронирования мощностей прокачки по магистрали. Согласно данным германского газотранспортного оператора Gascade, позже в этот же день начались реверсные поставки газа по этому газопроводу из ФРГ в Польшу.

Накануне холдинг не забронировал на 21 декабря мощности для транзита природного газа через Польшу по этому трубопроводу. Кроме того, компания не заказала дополнительную транзитную мощность через Украину в январе 2022 года. В ходе торгов «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на следующий месяц до 5,2 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Сохрановка» и до 9,8 млн куб. м в сутки — через станцию «Суджа»,но по окончании аукциона оба предложения остались невостребованными.

Одновременно с этим сообщалось, что на январь следующего года «Газпром» забронировал всего 21,6% транзитных мощностей по трубопроводу Ямал–Европа через Польшу.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что «Газпром» не стал прокачивать газ по газопроводу из-за отсутствия заявок со стороны покупателей. Он отметил, что покупатели без долгосрочных контактов должны покупать газ по цене, близкой к стоимости на бирже, а последняя сейчас настолько высока, что никто не хочет приобретать по ней.