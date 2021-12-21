Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Пекин поддержал предложения Москвы по гарантиям безопасности
Мир
В РФ назвали угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
Спорт
НХЛ приостановит игры до 26 декабря из-за вспышки коронавируса
Политика
В Минцифры заявили о готовности указа об электронных паспортах
Спорт
Две передачи Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»
Общество
В МЧС выступили за обязательное страхование от пожаров
Экономика
Россиянам спрогнозировали остановку цен на жилье в регионах
Мир
В Китае призвали НАТО отказаться от предрассудков
Общество
Путешествия по России превысили уровень 2019 года на 15%
Мир
Деятельность Байдена на посту президента разочаровала 55% американцев

Спрогнозирован рост ставок по ипотеке на новостройки в РФ в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если Центральный банк России продолжит повышать ключевую ставку, ставка по ипотеке на жилье в новостройках может увеличиться в среднем до 10–10,2%, что в свою очередь может привести к снижению темпов выдачи ипотечных кредитов в РФ в следующем году. Такой прогноз 21 декабря в интервью РБК дал генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, на данный момент на льготную ипотеку приходится порядка 30% всех кредитов в России.

Долг не короток: средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%
Станет ли жилье еще более недоступным

«После повышения ключевой ставки пошли вверх и ипотечные ставки. На сегодняшний день они составляют где-то 9,2%, а в 2022 году могут вырасти до 10–10,2%. При этом вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше», — сказал Мутко.

Глава «Дом.РФ» также предположил, что по итогам 2021 года российские банки заключат с заемщиками 1,9 млн договоров по ипотеке, в то время как в 2022-м их суммарное количество существенно снизится. Таким образом, указал Мутко, цены на жилье в РФ в грядущем году «войдут в нормальный цикл».

Ранее во вторник Мутко заявил, что стоимость жилья в российских регионах в 2022 году не будет превышать уровень инфляции, а в регионах с низким спросом на жилые квадратные метры рост цен может и вовсе остановиться. Он отметил, что реализация такого прогноза возможна при условии, что правительство и Центробанк примут меры, достаточные для остановки роста инфляции.

17 декабря директор по маркетингу сервиса «Сравни.ру» Никита Самарин рассказал «Известиям», что повышение ключевой ставки Банка России до 8,5% и необходимость увеличения маржинальности банков из-за потенциальных рисков приведут к росту стоимости ипотеки до 11% годовых к концу 2022 года. При этом, считает эксперт, ощутимо увеличатся и ставки по микрокредитам. Так, по его словам, в категории микрозаймов на срок от 30 дней до одного года рост может составить 40% за первые два квартала будущего года.

В свою очередь эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что повышение Центробанком ключевой ставки не поможет в борьбе с инфляцией, однако приведет к подорожанию кредитов. Повысится ипотека, а также немного ставки по депозитам, уточнил он.

В тот же день стало известно, что Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Ее повысили на 1 п.п., до 8,5%, — максимума с 2017 года. Решение было принято на заседании совета директоров ЦБ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021