Спрогнозирован рост ставок по ипотеке на новостройки в РФ в 2022 году

Если Центральный банк России продолжит повышать ключевую ставку, ставка по ипотеке на жилье в новостройках может увеличиться в среднем до 10–10,2%, что в свою очередь может привести к снижению темпов выдачи ипотечных кредитов в РФ в следующем году. Такой прогноз 21 декабря в интервью РБК дал генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, на данный момент на льготную ипотеку приходится порядка 30% всех кредитов в России.

«После повышения ключевой ставки пошли вверх и ипотечные ставки. На сегодняшний день они составляют где-то 9,2%, а в 2022 году могут вырасти до 10–10,2%. При этом вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше», — сказал Мутко.

Глава «Дом.РФ» также предположил, что по итогам 2021 года российские банки заключат с заемщиками 1,9 млн договоров по ипотеке, в то время как в 2022-м их суммарное количество существенно снизится. Таким образом, указал Мутко, цены на жилье в РФ в грядущем году «войдут в нормальный цикл».

Ранее во вторник Мутко заявил, что стоимость жилья в российских регионах в 2022 году не будет превышать уровень инфляции, а в регионах с низким спросом на жилые квадратные метры рост цен может и вовсе остановиться. Он отметил, что реализация такого прогноза возможна при условии, что правительство и Центробанк примут меры, достаточные для остановки роста инфляции.

17 декабря директор по маркетингу сервиса «Сравни.ру» Никита Самарин рассказал «Известиям», что повышение ключевой ставки Банка России до 8,5% и необходимость увеличения маржинальности банков из-за потенциальных рисков приведут к росту стоимости ипотеки до 11% годовых к концу 2022 года. При этом, считает эксперт, ощутимо увеличатся и ставки по микрокредитам. Так, по его словам, в категории микрозаймов на срок от 30 дней до одного года рост может составить 40% за первые два квартала будущего года.

В свою очередь эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что повышение Центробанком ключевой ставки не поможет в борьбе с инфляцией, однако приведет к подорожанию кредитов. Повысится ипотека, а также немного ставки по депозитам, уточнил он.

В тот же день стало известно, что Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Ее повысили на 1 п.п., до 8,5%, — максимума с 2017 года. Решение было принято на заседании совета директоров ЦБ.