Россиянам спрогнозировали остановку цен на жилье в регионах

Стоимость жилья в регионах России в 2022 году не будет превышать уровень инфляции, а в регионах с низким спросом на жилые квадратные метры рост цен может остановиться. Об этом заявил во вторник, 21 декабря, гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Цены на жилье в 2022 году войдут в нормальный цикл и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может остановиться», — сказал он в интервью РБК.

Реализация соответствующего прогноза возможна при условии, если правительство и ЦБ примут достаточные для остановки роста инфляции меры, добавил он.

По данным главы «Дом.РФ», рост цен на жилье произошел из-за введения льготной ипотеки, а также ввиду роста себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.

Мутко ожидает в 2022 году замедление выдачи льготной ипотеки из-за изменений ее программы. В частности, будет выдано около 1,4 млн ипотечных кредитов, тогда как в период с января по декабрь 2021 года уже выдано 1,7 млн кредитов.

14 декабря газета «Деловой Петербург» писала о том, что в России за последние два года упала доступность жилья. Отмечалось, что Институт экономики города ежегодно рассчитывает коэффициент доступности жилья, который позволяет оценить, за сколько лет семья со средним доходом сможет накопить на покупку квартиры при условии, что все свои средства направит только на приобретение жилья. По его данным, в 2020-м начался рост этого показателя, и по итогам года коэффициент составил 3,3. В 2021-м он еще не был рассчитан.