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В России зафиксировали снижение доступности жилья

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За последние два года доступность жилья в России резко упала, прервав 12-летний тренд, пишет 14 декабря газета «Деловой Петербург».

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Такой вывод позволил сделать расчет коэффициента доступности жилья — это величина, которая позволяет оценить, за сколько лет семья со средним доходом сможет накопить на покупку квартиры, при условии, что все свои средства направит только на приобретение жилья. В России этот показатель ежегодно рассчитывает Институт экономики города.

По его данным, максимум в 5,3 коэффициент составил в 2007 и 2008 годах. После этого в течение 12 лет он снижался, достигнув минимального значения (3,2) в 2019 году.

Однако в 2020 начался рост, и по итогам года коэффициент составил 3,3. В 2021 показатель еще не был рассчитан, однако аналитики прогнозируют еще более значительное повышение.

«Доступность жилья зависит от двух факторов — стоимости ипотеки и квадратного метра. Ставки по ипотечным кредитам после отмены льготной программы повысились, а вот резкий рост цен приостановился: в ближайший год он прогнозируется на уровне 12%», — рассказал газете руководитель отдела по связям с общественностью и органами госвласти «СПб Реновации» Дмитрий Михалев.

Заместитель гендиректора по производственным вопросам объединения «Строительный трест» Андрей Паньков назвал еще одну причину снижения доступности жилья в виде падения доходов из-за ускорившейся инфляции.

«В такой период говорить о повышении доступности как минимум странно, ведь естественные методы регулирования предполагают повышение ключевой ставки, а это в свою очередь приводит к удорожанию кредитов», — отметил собеседник ДП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Доступность жилья в Петербурге падает пугающими темпами».

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