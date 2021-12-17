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Эксперт спрогнозировал последствия повышения ключевой ставки Банка России

Эксперт Самарин спрогнозировал последствия повышения ключевой ставки Банка России
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Повышение ключевой ставки Банка России до 8,5% и необходимость увеличения маржинальности банков из-за потенциальных рисков приведут к росту стоимости ипотеки до 11% годовых к концу 2022 года. Об этом в пятницу, 17 декабря, рассказал «Известиям» директор по маркетингу сервиса «Сравни.ру» Никита Самарин.

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По его словам, в ближайшие полгода средняя стоимость ипотеки достигнет примерно 10%.

«При этом средневзвешенная ставка по потребительским кредитам достигнет порядка 17% для надежных клиентов. Для остальных пользователей этих финансовых продуктов ставка составит 22%», — отметил финансист.

Как он полагает, сильно увеличатся и ставки по микрокредитам. В категории микрозаймов на срок от 30 дней до года возможен рост до 40% за первые два квартала будущего года.

«По нашим прогнозам, ставки по займам «до зарплаты» покажут рост на 15% за тот же период. В целом мы ожидаем общий рост ставок по категории на треть за первые два квартала 2022 года», — поделился прогнозами Самарин.

К концу лета могут вырасти до 8% и ставки по кредитам. Также поднимутся ставки по акционным вкладам на короткие сроки без снятия денег.

«Спецпредложения от банков по вкладам могут вырасти до 10%.Частные инвестиции продолжат пользоваться популярностью у пользователей как выгодная альтернатива депозитам», — продолжил он.

В настоящее время запросы пользователей по это категории превышают запросы по вкладам в два раза. Рост интереса к этим продуктам за 2022 год может вырасти на 50%.

Ранее в пятницу эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что повышение Центробанком ключевой ставки не поможет в борьбе с инфляцией, но приведет к подорожанию кредитов. Повысится ипотека, а также немного — ставки по депозитам, сказал он.

Ранее в этот же день Банк России в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Ее повысили на 1 п.п., до 8,5%, — максимума с 2017 года. Решение было принято на заседании совета директоров ЦБ.

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