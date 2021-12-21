Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отмечает день рождения

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 21 декабря отмечает день рождения, передает телеканал «Известия».

В 2000 году она окончила Московскую академию МВД с красным дипломом.

«Она хотела стать оперуполномоченным, у неё было желание развиваться в этом направлении. Но судьба сложилась так, что она попала в пресс-службу, и я считаю, что себя проявила там как профессионал», — рассказал однокурсник Ирины Волк Иван Кошелев.

Ирина Волк стояла у истоков современного имиджа полиции.

«Руководство МВД требовало, чтобы работники милиции, в то время была милиция, показывали свою работу. Чтобы люди, москвичи, знали, чем мы занимаемся», — отметил заместитель начальника ГУВД по Москве — начальник тыла Александр Тюканько.

«Стоя у истоков создания пресс-службы управления экономической безопасности и противодействия коррупции, она не боялась принимать важных решений, была всегда в курсе жизни и деятельности управления», — пояснил заместитель начальника УБЭПиК МВД по Москве, полковник Алексей Зеленцов.

В 2002 году Волк пришла работать корреспондентом в новую программу «Вести. Дежурная часть».

С 2014 года Ирина Волк вела программу «Экстренный вызов» на РЕН ТВ.

С февраля 2020 года Ирина Волк — генерал-майор полиции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.