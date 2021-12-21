Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Эксперты Пентагона посетили Украину с целью оценки потребности в ПВО
Мир
Госдеп США рекомендовал не ездить на Украину из-за «угрозы» от России
Мир
В раде оценили обвинения Медведчука и Порошенко по делу об угле из Донбасса
Общество
В ВОЗ опровергли необходимость ревакцинации от COVID-19 здоровым людям
Мир
В бундестаге прокомментировали высылку российских дипломатов из ФРГ
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал воздержаться от поездок в Кению
Общество
Невролог рассказал об опасности коротких брюк в холода
Мир
В ВОЗ заявили о способности «Омикрона» распространяться быстрее других штаммов
Экономика
Курс евро поднялся до 84 рублей впервые с 7 декабря
Спорт
Канадка Макнил установила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде
Сюжет:

В МЧС рассказали о поиске шахтеров на «Листвяжной» без геоданных с их датчиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диспетчеры шахты «Листвяжная» не предоставили горноспасателям информацию с датчиков геолокации шахтеров, сообщил 21 декабря врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

По горючим следам: кто оказался теневым владельцем шахты «Листвяжная»
И почему бывший депутат Владимир Гридин спешно уехал из России в Монако

По его словам, современные технологии позволяют отслеживать местонахождение шахтеров автоматически чуть ли не ежесекундно, данная информация поступает диспетчеру шахты.

«Но когда мы прибыли на «Листвяжную» и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих», — пояснил Чуприян в интервью ТАСС.

По его словам, для избежания подобных аварий на шахтах должна быть жесткая дисциплина. Врио главы МЧС подчеркнул важность исправности оборудования, «чтобы информация об уровне метана, местоположении шахтеров была достоверной».

Ранее, 20 декабря, «Известия» писали, что экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России в Монако.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

15 декабря центральный районный суд Кемерово заключил под стражу президента АО «Холдинговая компания «СДС» Михаила Федяева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Также до 25 января арестован гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021