В МЧС рассказали о поиске шахтеров на «Листвяжной» без геоданных с их датчиков

Диспетчеры шахты «Листвяжная» не предоставили горноспасателям информацию с датчиков геолокации шахтеров, сообщил 21 декабря врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

По его словам, современные технологии позволяют отслеживать местонахождение шахтеров автоматически чуть ли не ежесекундно, данная информация поступает диспетчеру шахты.

«Но когда мы прибыли на «Листвяжную» и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих», — пояснил Чуприян в интервью ТАСС.

По его словам, для избежания подобных аварий на шахтах должна быть жесткая дисциплина. Врио главы МЧС подчеркнул важность исправности оборудования, «чтобы информация об уровне метана, местоположении шахтеров была достоверной».

Ранее, 20 декабря, «Известия» писали, что экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России в Монако.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

15 декабря центральный районный суд Кемерово заключил под стражу президента АО «Холдинговая компания «СДС» Михаила Федяева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Также до 25 января арестован гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.