Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В Минцифры заявили о готовности указа об электронных паспортах
Общество
В МЧС выступили за обязательное страхование от пожаров
Происшествия
В Вологде загорелся металлический цех площадью 2,5 тысячи кв. м
Общество
Путешествия по России превысили уровень 2019 года на 15%
Общество
Власти Кузбасса подтвердили ДТП с участием губернатора Цивилева
Общество
Стало известно состояние выжившего на «Листвяжной» горноспасателя
Мир
Контактировавший с Байденом сотрудник Белого дома заболел COVID-19
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря
Мир
«Омикрон» стал доминантным штаммом коронавируса в США
Общество
СК возбудил дело после пожара на шахте имени Рубана в Кузбассе
Сюжет:

Инфекционист сравнил опасность штаммов «Омикрон» и «Дельта»

Инфекционист Поздняков сравнил опасность штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям» об особенностях нового штамма коронавируса «Омикрон».

«По сравнению с «Дельта»-штаммом у «Омикрона» выше контагиозность, то есть заразность. <...> Заболевание, вызванное «Дельта»-штаммом, стало походить на обычную респираторную инфекцию. Патогномоничный, характерный только для этого заболевания симптом в виде аносмии стал встречаться всё реже. Пока у заболевания, вызванного «Омикрон»-штаммом, ничего патогномоничного не выявлено: респираторные проявления, мышечные боли, выраженная усталость, ночная потливость, снижение аппетита встречаются и при других ОРЗ», — рассказал специалист.

Мышиная история: ученые нашли в «Омикроне» связь с лабораторным вирусом
Что помогло патогену накопить такое количество мутаций

Поздняков привел информацию немецких и британских исследователей, согласно которой заболевания, вызванные «Омикроном», регистрируются чаще у привитых и протекают легко. Инфекционист призвал смотреть на эти данные внимательно, так как число привитых в Германии и Великобритании больше. То, что заболевание протекает легко, можно объяснить не только особенностью штамма, но и протективным действием вакцин, указал врач.

«В данной ситуации надо сравнивать тяжесть заболевания среди примерно одинаковых больших групп привитых и непривитых. Вот тогда будет понятно, как вакцины реагируют на новый штамм. Проблема в восприятии процесса вакцинации заключается в том, что многие граждане России воспринимают вакцинацию как индульгенцию от вируса: «вакцинирован — значит не заболею». При этом, граждане других стран воспринимают вакцинацию как страховку жизни: «вакцинирован — значит не умру», — добавил Поздняков, отметив, что такое принятие процесса вакцинации является правильным.

Он добавил, что в том случае, если станет понятно, что вакцина перестанет работать против нового штамма, в ее состав будут внесены изменения. Однако на данный момент такие данные отсутствуют. В то же время разработчики вакцин активно собирают информацию и по мере необходимости планируют технологические изменения.

«Поскольку принцип создания вакцины и ее действия уже понятен, «матрица» есть. Внести изменения в подавляющем большинстве случаев всегда проще, чем изобрести заново», — заключил Поздняков.

30 ноября профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда назвал способы профилактики «Омикрона». По его словам, этот штамм могут сдержать самые обычные меры — нужно продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Также он добавил, что важно наращивать темпы вакцинации.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021