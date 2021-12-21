Инфекционист сравнил опасность штаммов «Омикрон» и «Дельта»

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям» об особенностях нового штамма коронавируса «Омикрон».

«По сравнению с «Дельта»-штаммом у «Омикрона» выше контагиозность, то есть заразность. <...> Заболевание, вызванное «Дельта»-штаммом, стало походить на обычную респираторную инфекцию. Патогномоничный, характерный только для этого заболевания симптом в виде аносмии стал встречаться всё реже. Пока у заболевания, вызванного «Омикрон»-штаммом, ничего патогномоничного не выявлено: респираторные проявления, мышечные боли, выраженная усталость, ночная потливость, снижение аппетита встречаются и при других ОРЗ», — рассказал специалист.

Поздняков привел информацию немецких и британских исследователей, согласно которой заболевания, вызванные «Омикроном», регистрируются чаще у привитых и протекают легко. Инфекционист призвал смотреть на эти данные внимательно, так как число привитых в Германии и Великобритании больше. То, что заболевание протекает легко, можно объяснить не только особенностью штамма, но и протективным действием вакцин, указал врач.

«В данной ситуации надо сравнивать тяжесть заболевания среди примерно одинаковых больших групп привитых и непривитых. Вот тогда будет понятно, как вакцины реагируют на новый штамм. Проблема в восприятии процесса вакцинации заключается в том, что многие граждане России воспринимают вакцинацию как индульгенцию от вируса: «вакцинирован — значит не заболею». При этом, граждане других стран воспринимают вакцинацию как страховку жизни: «вакцинирован — значит не умру», — добавил Поздняков, отметив, что такое принятие процесса вакцинации является правильным.

Он добавил, что в том случае, если станет понятно, что вакцина перестанет работать против нового штамма, в ее состав будут внесены изменения. Однако на данный момент такие данные отсутствуют. В то же время разработчики вакцин активно собирают информацию и по мере необходимости планируют технологические изменения.

«Поскольку принцип создания вакцины и ее действия уже понятен, «матрица» есть. Внести изменения в подавляющем большинстве случаев всегда проще, чем изобрести заново», — заключил Поздняков.

30 ноября профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда назвал способы профилактики «Омикрона». По его словам, этот штамм могут сдержать самые обычные меры — нужно продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Также он добавил, что важно наращивать темпы вакцинации.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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