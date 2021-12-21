Герой — туда: прокат возглавил блокбастер «Человек-паук»

Как и предсказывали звезды (и «Известия»), безусловным лидером третьего декабрьского уикенда с явным преимуществом стал блокбастер Джона Уоттса «Человек-паук: Нет пути домой» — он заработал 862 млн рублей, приблизившись к рекорду «Венома». На второй позиции чарта оказался сиквел «Матрицы» Ланы Вачовски «Воскрешение» — история любви пожилых супергероев собрала 273,4 млн рублей.

Нео Пауку не товарищ

Новые приключения Питера Паркера — теперь уже разоблаченного и вынужденного прибегать к сомнительным услугам мага (конечно, Камбербэтч) — за первые четыре дня заработала 862 млн рублей, став вторым стартом года в России. Пальма первенства по-прежнему принадлежит другому кинокомиксу Sony и Marvel — «Веному». В начале октября лента о мерзком инопланетном симбиоте и его друге, репортере Томе Харди заработала за стартовый уикенд 1 млрд рублей. Впрочем, общая касса блокбастера Джона Уоттса с предпродажами и премьерным показом уже сейчас превысила миллиардную отметку. Точная сумма на вечер понедельника — 1 млрд 134 млн рублей, что неудивительно — картина шла с максимальным числом экранов, демонстрируя лучшую заполняемость в первой десятке. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в среднем на сеансах фильма было по 61 зрителю.

По оценке президента сети КАРО Ольги Зиняковой, ожидания от нового «Человека-паука» были высоки и он не разочаровал.

— Релиз побил рекорд премьерного дня, который до этого установил «Веном» и зафиксировал рекордные сборы первого уикенда, пропустив вперед лишь «Последний богатырь: Корень зла», — рассказала Ольга Зинякова «Известиям».

По мнению эксперта, успех связан с тем, что релиз рассчитан на очень широкую аудиторию — рейтинг 12+ и известность бренда «Человек-паук» позволяет считать фильм практически семейным.

— Кроме того, проект имеет огромную фанатскую базу, потрясающий каст и качественный маркетинг, постоянно подогревающий интерес публики. Такие релизы создаются, чтобы стать событием еще на этапе сценария. Уверены, отметка в 2 млрд не за горами, — предположила Зинякова.

Вторую строчку бокс-офиса — и тоже вполне ожидаемо — занял фантастический боевик «Матрица: Воскрешение». Сиквел культовой киноэпопеи с Киану Ривзом в роли Андерсена-Нео хоть и не слишком впечатлил критиков, но заинтересовал публику — в минувшие выходные он заработал 273,4 млн рублей.

Как отметила Ольга Зинякова, «Матрица», в отличие от «Человека-паука», не рассчитана на слишком широкую аудиторию, хотя и маркетинг у фильма впечатляющий.

— Новый проект от Marvel неизбежно перетягивает всё внимание на себя, отнимая аудиторию даже у непрямых конкурентов. Это повлияло и на результаты «Матрицы». Релиз будет продолжать работать, собирая фанатов вселенной и поколение, выросшее на этих лентах, — подчеркнула президент сети «КАРО».

И снова елки

Тройку лидеров замыкает анимационный проект студии Illumination — «Зверопой», появившийся в кинотеатральном прокате только в субботу, а до того шедший в формате превью-показов. Он собрал 35 млн рублей за два дня проката, что, как отмечают аналитики «Бюллетеня кинопокатчика», может стать неплохим подспорьем перед широким стартом, который намечен на 23 декабря.

По мнению Ольги Зиняковой, «Зверопой» — своего рода звезда в мире анимационных проектов.

— Сиквел был ожидаемым событием, что уже на этапе превью позволило потеснить с лидирующих позиций другие анимационные фильмы. Нельзя сказать, что «Зверопой», «Клиффорд» и «Энканто» — это аналогичные релизы, но есть пересечения в аудитории, за внимание которой они все борются, — отметила она.

Неплохой результат продемонстрировала комедия «Елки 8» с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым. Несмотря на ограниченное количество сеансов, очередная серия новогоднего сериала смогла заработать около 20 млн рублей в первую неделю проката и занять шестую строчку в таблице лучших релизов уикенда. И лишь около 5 млн рублей собрал продюсерский проект Гильермо дель Торо «Оленьи рога» Скотта Купера, показав самую низкую наработку среди всех новинок недели.

Как объяснила Ольга Зинякова, «Елки» не могут надоесть зрителю, потому что это долгоиграющая и хорошо известная зрителям франшиза, хотя в декабрьский период конкуренция слишком высока.

Что же касается не слишком заметного старта триллера Скотта Купера, то, по мнению эксперта, он вполне нормальный на фоне предновогодней обстановки.

— Качественные хорроры пользуются спросом круглый год, а «Оленьи рога» получил широкую пользовательскую поддержку в социальных сетях, чем и привлек фанатов жанра в кинотеатры, — отметила Ольга Зинякова.

Крайне небольшим числом экранов и в непопулярное время шли любопытные европейские релизы — «Остров Бергмана» Мии Хансен-Лёве и вдохновленный Эриком Ромером первый полный метр Жюльена Ильмуана «Ночь принадлежит нам».

Впрочем, следующая прокатная неделя обещает быть еще горячее — на большие экраны выходит продолжение самой кассовой российской франшизы — приключенческий фильм Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь. Посланник тьмы», который может посрамить самого «Человека-паука».