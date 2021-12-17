Нео-«Матрица» и Спайдермен без маски: блокбастеры прорвались на экраны

На экранах новая часть франшизы «Матрица» от Ланы Вачовски, долгожданное продолжение «Человека-паука» с магическими приключениями разоблаченного супергероя и хтонический триллер Скотта Купера «Оленьи рога» об оборотной стороне одноэтажной Америки. Тем, кто устал от блокбастеров и ужастиков, придутся по вкусу две европейские ленты — разговорно-эротическая мелодрама Жюльена Ильмуана «Ночь принадлежит нам» об измене накануне свадьбы и синефильская автобиографическая зарисовка из конкурса Каннского фестиваля Миа Хансен-Лёве «Остров Бергмана».

«Матрица. Воскрешение»

Режиссер: Лана Вачовски. В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джада Пинкетт-Смит

Роскошно обставленный, искусственный и искусный стимпанк-мир между реальностью и матричным вымыслом: техногенный город с подвисающими в воздухе готическими башнями-небоскребами, летающими тарелками вместо автомобилей и очеловеченными зооморфными роботами, для которых есть специальное политкорректное название — что-то вроде симбиотов.

Всё нашпиговано технологиями, с помощью которых молодежь во главе с капитаном-хакершей Багз (Джессика Хенвик) воскрешает своего кумира — законсервированного Томаса Андерсона. Нео (конечно, Киану Ривз) у них что-то вроде героя или святого, а Тринити оставляют лежать в капсуле с вживленными в кожу жуткими проводами и разъемами. Потому что ресурсов на двоих не хватило. Впрочем, и Нео далеко не все рады видеть — суровая генеральша Ниобе (загримированная под древнюю старуху Джада Пинкетт-Смит), заправляющая всем в городе, оказывает ему прохладный прием и запирает в башне, как Рапунцель.

Первое, что обращает на себя внимание в новой части легендарной франшизы, — ирония и самоирония, которой так не доставало в «глубокомысленном» первоисточнике. Например, агент Смит теперь франтоватый речистый красавчик с голубыми глазами и намекающими на нетрадиционную ориентацию манерами, Тринити (она же мать двоих детей Тиффани) — возрастная дама с навыками спецназовца, мстящая врагам с бумерским пафосом (ее, естественно, тоже воскрешают), да и сам Избранный явно сдал — дерется неохотно и вообще напоминает хиппи-пацифиста средних лет, одетого по моде своей молодости. Этот сиквел, как, впрочем, и любой другой, может разочаровать фанатов киновселенной, хотя к числу его явных достоинств следует отнести разочарование режиссера в идее модернистского мессианства. «Воскрешение», скорее, лавстори о том, как уже немолодые мужчина и женщина всю жизнь шли к своему воссоединению, преодолевая по пути уйму бессмысленных преград.

«Человек-паук. Нет пути домой»

Режиссер: Джон Уоттс. В ролях: Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Альфред Молина

Третий фильм о Питере Паркере в киновселенной Marvel обещает стать самой громкой кинопремьерой года и наконец побить рекорд «Венома». За первый же день показа тизер фильма собрал больше 239 млн рублей, а желающих приобрести билеты столько, что сайты продаж висят.

По сюжету «Нет пути домой» продолжает историю Питера Паркера после его разоблачения злодеем Мистерио в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» — второй части серии с Томом Холландом. Теперь жизнь супергероя безнадежно испорчена: все знают, кто скрывается за маской. Известность оборачивается неприятными сюрпризами как для самого Паркера, так и для его лучшего друга Нэда и девушки Эм Джей. Ребятам не дают прохода на улице, их обвиняют в убийстве, а Массачусетский технологический институт, куда они хотели поступать, отказывается принимать документы. Чтобы исправить ситуацию, Паркер обращается к магу Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч). Он хочет, чтобы мир забыл о его настоящей личности. Заклинание действует, но не полностью — теперь супергерою придется сразиться со злодеями из параллельных вселенных.

«Ночь принадлежит нам»

Режиссер: Жюльен Ильмуан. В ролях: Лаура Мюллер, Шемчи Лот

Вдохновленный Эриком Ромером, первый полный метр Жюльена Ильмуана стал одним из главных событий Афинского кинофестиваля. В основе чувственной французской мелодрамы — эротическое приключение, ставящее под сомнение все предыдущие и последующие сюжеты. Ночь, море, утесы. Мужчина готовится к свадьбе — она через неделю. Прямо во дворе загородного дома его поджидает незнакомая молодая женщина. Она предлагает счастливому жениху провести вместе ночь, после некоторого колебания он соглашается. Всего за одну ночь герои сближаются настолько, что в обычных обстоятельствах на это ушли бы годы. Что это — вспышка на солнце, настоящая любовь и встреча половинок или эффект случайного попутчика, с которым можно быть предельно откровенным? Эти вопросы остаются на усмотрение зрителя.

«Остров Бергмана»

Режиссер: Миа Хансен-Лёв. В ролях: Миа Васиковска, Вики Крипс, Тим Рот, Андерс Даниэльсен Ли, Юэль Спира и Клара Штраух

Семейная пара кинематографистов Тони и Крис приезжают на знаменитый остров Форё — в дом легендарного Бергмана, чтобы поработать и отдохнуть в «священных стенах». Тони знаменит своими хоррорами, Крис пишет сценарий о несчастной любви, однако намоленное пространство не только не способствует вдохновению, но и действует на героев гнетуще: остров напоминает зачарованный лес, где на каждом шагу поджидают призраки, норовящие затащить в свой плен и обнулить все замыслы. Кровать, где снимались «Сцены из супружеской жизни», кинозал, где можно посмотреть «Шепоты и крики», черные очки из «Персоны», тур по съемочным площадкам мастера «Бергман-сафари» — экзистенциальный трип, обернувшийся заточением в символическом гроте Цирцеи, предполагает освобождение в качестве развязки. Его, как ни странно, приносит швед, ненавидящий Бергмана: «Да, возможно, пара критиков и признала его гением. Но за пределами его задницы есть целый мир».

«Оленьи рога»

Режиссер: Скотт Купер. В ролях: Кери Рассел, Джесси Племонс, Джереми Т. Томас

Спродюсированный Гильермо дель Торо герметический триллер Скотта Купера эффектно запечатлевает мрачную изнанку американской глуши с расизмом, наркотрафиком и бродящей по лесам хтонью из древних мифов.

Главная героиня бежит от тирана-отца в маленький городок в Орегоне. Она устраивается на работу в школу, где знакомится со странным тихим мальчиком, страдающим от домашнего насилия и нападок одноклассников. На чердаке дома под несколькими замками он держит отца с младшим братом, страдающих от жуткого недуга и каждую ночь норовящих вырваться на волю.