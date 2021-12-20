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В ГД не обсуждали введение штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19

Депутат Тумусов: в ГД не обсуждают введение штрафов за отказ от прививки против COVID-19
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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов в понедельник, 20 декабря, заявил «Известиям», что в нижней палате российского парламента не обсуждают введение штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.

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По его словам, он не видел никаких круглых столов и заседаний комитета, посвященных этой теме.

«Может быть, какой-то неформальный форум, что-то идет, но это я не слышал», — добавил он.

Парламентарий также подчеркнул, что не поддерживает меры принуждения и наказания, если человек не хочет вакцинироваться.

«Но я сторонник вакцинации. Надо вакцинироваться. Но это надо делать в добровольном порядке — не принуждать, наказывать и так далее», — заключил Тумусов.

Ранее в этот же день сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый также заявил, что в Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса и необходимости в применении подобных мер нет. По его словам, введение санкций за отказ от вакцинации «вряд ли реально увеличит количество людей, которые пройдут иммунизацию».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России начали изучать опыт введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. При этом 30 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не допускают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса.

Также в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что решение о вакцинации от COVID-19 должно быть добровольным. Также российский лидер неоднократно подчеркивал необходимость разъяснительной работы: он призвал рассказывать россиянам о преимуществах вакцинации и тяжелых последствиях COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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