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В России начали изучать опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации
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В России начали изучать опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России начали изучать опыт введения штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Об этом Попова заявила 19 декабря в эфире канала «Россия-1».

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«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — заявила Попова.

30 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не допускают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Австрии могут начать штрафовать за отказ от вакцинации против COVID-19. Черновой проект закона предусматривает, что обязательная вакцинация будет распространяться на всех граждан страны с февраля следующего года.

Штраф за отказ от прививки составит €3 600 (около 300 тыс. рублей), а отказ от его выплаты будет грозить лишением свободы на четыре месяца. При этом для тех, кто дважды проигнорирует уведомление властей о необходимости сделать прививку, взыскание увеличится до €7 200 (порядка 600 тыс. рублей).

До этого, 10 ноября, директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал включить вакцину против COVID-19 в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию сделать обязательной. По его словам, пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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