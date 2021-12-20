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Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал лидера КНР Си Цзиньпина убийцей. Об этом стало известно в воскресенье, 19 декабря.

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При этом Трамп заявил, что у него были «отличные отношения» с Си Цзиньпином.

«У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он»,— рассказал бывший глава государства в интервью Fox News.

После этих слов журналистка перебила Трампа и назвала китайского лидера убийцей.

«Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», — ответил на это Трамп.

Трамп заявил, что Китай грабил США на $500 млрд в год, а ущерб от пандемии коронавируса он оценил в $60 трлн, и потребовал от Пекина хотя бы частичную компенсацию.

29 октября Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. В документе также указано, что официальные лица Китая не знали о вирусе до возникновения первоначальной вспышки COVID-19.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Тогда специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.

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