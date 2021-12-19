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Президент Сербии Вучич заявил об энергетическом хаосе в Европе

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Энергетическая ситуация в Европе ухудшается, в части континента наступает «полный хаос». Такое заявление в воскресенье, 19 декабря, сделал президент Сербии Александр Вучич во время осмотра ТЭЦ «Костолац».

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«В настоящий момент в Сербии у всех есть электричество, кроме 500 домохозяйств, что на грани статистической погрешности. Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы. Это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», — заявил Вучич.

Ранее, 17 декабря, Вучиич заявил, что энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков.

Он отметил, что Сербию спасло строительство на своей территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

14 декабря Вучич выразил надежду, что в скором времени страна договорится с Россией о дополнительных поставках газа по сниженным ценам. Он надеется, что Москва пойдет навстречу Белграду после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

10 декабря Вучич сообщил, что Сербия остро нуждается в дополнительных объемах газа и ведет переговоры о его покупке в России. По его словам, на год есть дополнительные объемы газа в 2 млрд куб. м, на пять месяцев это 920 млн куб. м по цене $270 за 1 куб. м. Но стране требуется больше газа, а его нет даже при желании купить, посетовал глава Сербии.

7 декабря портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин высказал мнение, что, если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с дефицитом газа в конце отопительного сезона. Он сказал, что, по последним данным, отбор голубого топлива из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд куб. м. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что цены на газ в Европе будут расти и дальше.

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