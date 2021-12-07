Эксперт допустил дефицит газа в конце отопительного сезона в Европе

Если зима в Европе окажется холодной, что весьма вероятно, в том числе из-за активного этом году явления Ла Нинья, с которым связывают снижение температуры в глобальном масштабе, регион может столкнуться с нехваткой газа в конце отопительного сезона. Об этом заявил «Известиям» Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», комментируя повышение цен на голубое топливо во вторник, 7 декабря.

Ранее в этот же день стоимость газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE достигла почти $1129,4 за 1 тыс. куб. м — на хабе TTF в Нидерландах. Так, общий рост данного показателя в сравнении с ценой закрытия накануне составил около 7%.

Во первых, по словам Скрябина, это связано с наступлением зимнего периода. Во вторых, на прошлой неделе в ходе конференции по итогам января–сентября 2021 года «Газпром» заявил о том, что уровень текущей добычи газа находится практически на максимуме, то есть ожидать «существенного увеличения поставок газа в Европу вряд ли возможно», сказал эксперт. 6 декабря в «Газпроме» также рассказали, что европейские страны уже потратили почти четверть объемов газа, которые закачали в этом году в подземные хранилища (ПГХ). Приблизительное значение приравнивается к 23,4%.

«Ну и по последним данным отбор газа из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров», — указал Скрябин.

Ранее во вторник управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева заявляла, что цены на газ в Европе будут расти и дальше. Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отмечал, что при неблагоприятном развитии ситуации холодная зима заставит остановить работу промышленных предприятий.

В конце ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев связал острую нехватку сжиженного природного газа причиной газового кризиса в Европе. По его словам, нехватка привела к повышению цен региональными игроками.