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В Багдаде район «зеленой зоны» подвергся ракетному обстрелу

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Район столицы Ирака Багдада, так называемая «зеленая зона», где расположены посольства, подверглась ракетному обстрелу в воскресенье, 19 декабря. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в силовых структурах города.

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По его информации, одна из ракет взорвалась недалеко от посольства США: она упала на площади, повредив две машины, другая ракета была сбита в воздухе. Отмечается, что никто не пострадал. Реактивные снаряды были запущены из района на востоке столицы.

«Зеленая зона», а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, время от времени становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака.

По словам российского политолога Марата Баширова, так называемая «зеленая зона» Багдада со времени «американского правления» давно перестала быть безопасной территорией. Он напомнил, что 7 ноября в ней обстреляли ракетами дом премьер-министра Ирака Аль-Казыми.

Покушение на премьер-министра Ирака было совершено в ночь на воскресенье, 7 ноября. Его резиденция была атакована с использованием заминированного беспилотника. Премьер аль-Казыми не пострадал и сообщил об этом после госпитализации. В результате атаки на резиденцию пострадали 10 охранников аль-Казыми.

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