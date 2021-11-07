Политолог назвал «зеленую зону» Ирака «давно небезопасной» территорией

Российский политолог Марат Баширов уверен, что так называемая «зеленая зона» Багдада, где расположены посольство США и другие диппредставительства, давно перестала быть безопасной территорией. Об этом он написал 7 ноября в своем Telegram-канале.

«В Ираке шумно. Пытались убить премьера [Ирака] Аль-Казыми — обстреляли его дом ракетами. Вроде жив, но главное — дом расположен в «зеленой зоне» — особо охраняемая территория Багдада со времени американского правления, которая давно не безопасна», — отметил политолог.

Покушение на премьер-министра Ирака аль-Казыми было совершено в ночь на воскресенье, 7 ноября. Его резиденция была атакована с использованием заминированного беспилотника. Премьер аль-Казыми не пострадал и сообщил об этом после госпитализации.

В результате атаки на резиденцию пострадали 10 охранников иракского премьера.

Помощь в расследовании покушения на премьер-министра Ирака предложили США. Произошедшее, по словам Вашингтона, является актом терроризма, и американские специалисты «в тесном контакте с иракскими силами безопасности» готовы помочь коллегам в поиске виновных в инциденте.