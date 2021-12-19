МИД Белоруссии обвинил НАТО в использовании Украины против РФ

НАТО превращает Украину в плацдарм для атаки на Россию. Такое заявление сделал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, число вооруженных сил альянса на украинской территории растет.

«Мы видим, что Украина используется сейчас Североатлантическим альянсом для создания определенного плацдарма против России, мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает», — рассказал он в интервью RT Arabic в пятницу, 17 декабря.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности перекрыть транзит газа в Европу, если новые санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение.

18 декабря Макей заявил, что перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введенные западными странами санкции против Минска. Он подчеркнул, что Белоруссия также готова отвечать на все вводимые против нее санкции.

2 декабря США, Канада, Великобритания и Евросоюз (ЕС) призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.