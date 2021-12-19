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МИД Белоруссии обвинил НАТО в использовании Украины против РФ

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НАТО превращает Украину в плацдарм для атаки на Россию. Такое заявление сделал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

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По его словам, число вооруженных сил альянса на украинской территории растет.

«Мы видим, что Украина используется сейчас Североатлантическим альянсом для создания определенного плацдарма против России, мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает», — рассказал он в интервью RT Arabic в пятницу, 17 декабря.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности перекрыть транзит газа в Европу, если новые санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение.

18 декабря Макей заявил, что перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введенные западными странами санкции против Минска. Он подчеркнул, что Белоруссия также готова отвечать на все вводимые против нее санкции.

2 декабря США, Канада, Великобритания и Евросоюз (ЕС) призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

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