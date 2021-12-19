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Врач объяснил потерю аппетита при «Омикроне» высокой температурой

Физиотерапевт Гальперин: потеря аппетита при «Омикроне» связана с повышением температуры
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Потеря аппетита при штамме коронавируса «Омикрон» связана с высокой температурой. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил врач-физиотерапевт Семен Гальперин в субботу, 18 декабря.

По его словам, все простудные заболевания имеют похожую «клинику».

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«Ну, естественно повышение температуры влияет на аппетит. При болезненном состоянии человеку меньше хочется есть», — рассказал эксперт.

Гальперин отметил, что «Омикрон» пока изучен мало, так что все разговоры медиков о специфичности его симптомов находятся на уровне гипотез.

Ранее в этот день британские ученые сообщили, что одним из необычных симптомов штамма коронавируса «Омикрон» является потеря аппетита. Также заболевшие чаще всего жалуются на насморк, повышенную утомляемость, частое чихание, першение в горле и головную боль.

По данным Всемирной организации здравоохранения от 18 декабря, «Омикрон»-штамм коронавируса обнаружен в 89 странах.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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