«Омикрон»-штамм коронавируса обнаружили в 89 странах

«Омикрон»-штамм коронавируса обнаружен в 89 странах. Об этом сообщает в субботу, 18 декабря, The Telegraph, приводя данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ отметили, что «Омикрон»-штамм распространяется гораздо быстрее, чем «Дельта».

По сведениям ВОЗ, за 1,5–3 дня число заразившихся увеличивается вдвое.

Однако в организации подчеркнули, что пока сложно сделать однозначный вывод о штамме «Омикрон», так как данных о нем пока недостаточно.

8 декабря глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус оценил опасность распространения в мире «Омикрон»-штамма коронавируса.

По его словам, некоторые характеристики данного штамма, в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что он может оказать большое влияние на ход пандемии в целом.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм как вызывающий беспокойство.