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Российский бизнесмен был экстрадирован из Швейцарии в США

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Российский бизнесмен Владислав Клюшин, находившийся с марта под арестом в Швейцарии, был экстрадирован в США, о чем сообщил швейцарский минюст в субботу, 18 декабря.

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В ведомстве уточнили, что предпринимателя передали американским полицейским в Цюрихе, которые сопровождали его в полете в США.

17 декабря Высший суд Швейцарии отклонил последнюю апелляцию адвокатов российского бизнесмена, которые пытались заблокировать его экстрадицию в Соединенные Штаты, утверждая, что он стал жертвой политической кампании США.

13 декабря состоялось очередное заседание, которое адвокаты проиграли — Федеральный уголовный суд Швейцарии подтвердил решение о выдаче гражданина России в Соединенные Штаты.

Тем же днем суд заявил, что не увидел признаков политического подтекста в деле против Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу США. Сам бизнесмен отрицает выдвинутые в суде штата Массачусетс обвинения в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

В марте 2021 года предпринимателя во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона, где его обвиняют в инсайдерской торговле.

Владислав Клюшин владеет компанией «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». На сайте сказано, что ей пользуются в администрации президента, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. Суть сервиса в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия.

Федеральное управление юстиции Швейцарии в августе отклонило запрос России об экстрадиции бизнесмена на родину.

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