Швейцарский суд подтвердил экстрадицию россиянина Клюшина в США

Швейцарский Федеральный уголовный суд не увидел признаков политического подтекста в деле против российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу Соединенных Штатов Америки, и подтвердил решение о его экстрадиции в США. Об этом 13 декабря сообщает Reuters.

Таким образом, отклонена апелляция арестованного бизнесмена. В ней говорилось, что политическая кампания США в его отношении заключалась в том, чтобы «заманить его в ловушку».

Швейцарский суд отметил отсутствие оснований ставить под сомнение независимость судебной системы США. Также в решении говорится о предоставлении американской стороной достаточных оснований для судебного преследования Клюшина.

Бизнесмен, чья российская компания предлагает услуги по мониторингу СМИ и кибербезопасности своим клиентам, включая президента и правительство России, был задержан швейцарской полицией 21 марта на основании ордера на арест в США. Тогда он находился на отдыхе с семьей на швейцарском курорте Церматт.

Бизнесмен отрицает выдвинутые в суде штата Массачусетс обвинения о том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

Федеральное управление юстиции Швейцарии в августе отклонило запрос России об экстрадиции бизнесмена на родину.