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Адвокаты россиянина Клюшина подали жалобу на решение суда о его выдаче в США

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Адвокаты арестованного в Швейцарии по запросу США россиянина Владислава Клюшина подали кассационную жалобу на вердикт швейцарского Федерального уголовного суда, подтвердивший решение о выдаче гражданина России в Соединенные Штаты. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов.

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«По имеющейся информации, адвокатами подана в Федеральный суд Швейцарии кассационная жалоба на вердикт Федерального уголовного суда, подтвердивший решение Федерального ведомства юстиции о выдаче Владислава Клюшина в США. Таким образом, окончательное решение швейцарской юстиции по этому делу еще не вынесено», — приводит «РИА Новости» слова Хохлова.

Официальный представитель Федерального офиса юстиции Рафаэль Фрей сообщил агентству, что решение об экстрадиции Клюшина в США не является окончательным.

«Как правило, апелляция на решение Федерального уголовного суда об экстрадиции может быть подана в Федеральный верховный суд в «особо важных» случаях, в частности, когда имеются указания на существенные недостатки уголовного судопроизводства в запрашивающей стране», — отметил Фрей.

Ранее в этот день швейцарский Федеральный уголовный суд заявил, что не увидел признаков политического подтекста в деле против Клюшина, арестованного в Швейцарии по запросу Соединенных Штатов Америки, и подтвердил решение о его экстрадиции в США.

Таким образом, апелляция арестованного бизнесмена была отклонена. Суд отметил отсутствие оснований ставить под сомнение независимость судебной системы США. Также в решении говорится о предоставлении американской стороной достаточных оснований для судебного преследования Клюшина.

Бизнесмен, чья российская компания предлагает услуги по мониторингу СМИ и кибербезопасности своим клиентам, включая президента и правительство России, был задержан швейцарской полицией 21 марта на основании ордера на арест в США. Тогда он находился на отдыхе с семьей на швейцарском курорте Церматт.

Бизнесмен отрицает выдвинутые в суде штата Массачусетс обвинения о том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

Федеральное управление юстиции Швейцарии в августе отклонило запрос России об экстрадиции бизнесмена на родину.

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