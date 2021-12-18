В МИД России выразили надежду на принятие предложений по безопасности

Россия рассчитывает, что Североатлантическому альянсу (НАТО) не удастся «заболтать» российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, в случае отказа НАТО от предложений России по гарантиям безопасности, Москва тоже перейдет в режим контругроз.

«Мы сегодня оказались реально в такой ситуации, когда дошли до края, и наши предложения, которые мы сформулировали, они абсолютно предметны, абсолютно точно без всяких полутонов описывают, как мы видим наш национальные интересы, и мы описываем также то, как мы видимо военную безопасность в Европе», — заявил Грушко в эфире YouTube программы «Соловьев-лайф».

Он пояснил: в своих предложениях Москва выражает готовность к диалогу о том, чтобы военный или военно-технический сценарий противостояния перевести в политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве Евроатлантики и Евразии.

Ранее в этот день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон хочет использовать в отношениях с Москвой комбинацию сдерживания и дипломатии. Он подчеркнул, что с Россией будут вестись переговоры, даже если она не перестанет проявлять агрессию в отношениях с Украиной.

17 декабря замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины. По ее словам, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия–НАТО, а также в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В пятницу МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».