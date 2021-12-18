Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Сломавший ногу в бою Вильданов заявил об ожидании реванша
Общество
Кириенко рассказал о развитии креативных индустрий в России
Общество
Московские таксисты совершили более 400 тыс. нарушений с начала года
Мир
В МИД России выразили надежду на принятие предложений по безопасности
Мир
В НАТО предложили усилить присутствие в Болгарии и Румынии
Спорт
Сборная России по футболу стартует в Лиге наций с матча с Албанией
Мир
Австрия разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19
Мир
В Пакистане при взрыве в банке погибли минимум 14 человек
Спорт
Биатлонист Латыпов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Анси
Мир
Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за «Омикрон»-штамма

В МИД России выразили надежду на принятие предложений по безопасности

Грушко: НАТО не удастся «заболтать» российские предложения по гарантиям безопасности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия рассчитывает, что Североатлантическому альянсу (НАТО) не удастся «заболтать» российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Гарантийное — в письмо: зачем в Москву приезжала замгоссекретаря США
И что стало главной темой ее визита

По его словам, в случае отказа НАТО от предложений России по гарантиям безопасности, Москва тоже перейдет в режим контругроз.

«Мы сегодня оказались реально в такой ситуации, когда дошли до края, и наши предложения, которые мы сформулировали, они абсолютно предметны, абсолютно точно без всяких полутонов описывают, как мы видим наш национальные интересы, и мы описываем также то, как мы видимо военную безопасность в Европе», — заявил Грушко в эфире YouTube программы «Соловьев-лайф».

Он пояснил: в своих предложениях Москва выражает готовность к диалогу о том, чтобы военный или военно-технический сценарий противостояния перевести в политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве Евроатлантики и Евразии.

Ранее в этот день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон хочет использовать в отношениях с Москвой комбинацию сдерживания и дипломатии. Он подчеркнул, что с Россией будут вестись переговоры, даже если она не перестанет проявлять агрессию в отношениях с Украиной.

17 декабря замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины. По ее словам, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия–НАТО, а также в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В пятницу МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021