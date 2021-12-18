Причиной пожара на корвете могло стать нарушение пожарной безопасности

Нарушение техники безопасности могло послужить причиной пожара на корвете «Проворный» на верфи в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает телеканал «Россия-24».

По его информации, возгорание началось на рубке главного командного поста и башенно-мачтовой конструкции, однако потом огонь по строительным лесам перекинулся на четвертую и пятую палубы.

Отмечается, что работу пожарных осложняет наличие лакокрасочных материалов на борту.

По предварительной версии, корабль мог загореться из-за нарушений техники пожарной безопасности при выполнении работ.

В 22:49 огонь был локализован. Всего в результате пожара травмы получили четыре человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал «Известиям», что корпус строящегося корвета проекта 20385 «Проворный» при пожаре повреждений не получил, однако серьезно пострадала надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля.

Ракетный корвет «Проворный» — второй корабль проекта 20385. Он оснащен крылатыми ракетами, сверхдальнобойной зенитной системой и мощным радиолокатором, способным засекать цели за сотни километров.