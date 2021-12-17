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Байден назвал вице-президента Харрис президентом США

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Президент США Джо Байден по ошибке назвал главой государства вице-президента Камалу Харрис.

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«Я из Делавэра. А что касается президента Харрис, <...> мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день», — сказал он в ходе церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины. Фрагмент выступления опубликован в Twitter X Strategies.

В ноябре в ходе проведения медицинского обследования Байдена Харрис исполняла обязанности главы государства 1 час 25 минут. Президент США был доставлен в Медицинский центр Уолтера Рида, где прошел ежегодный медицинский осмотр.

После этого Байден вернулся к исполнению обязанностей президента Соединенных Штатов. Журналистов он заверил, что его медицинская процедура прошла «прекрасно».

Ранее, 21 августа Байден в ходе пресс-конференции, посвященной Афганистану, неоднократно ошибался в названии столицы Катара. Затем американский лидер ответил на вопрос одного из присутствующих репортеров сведениями, которые противоречат данным Пентагона.

12 июля американский лидер направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

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