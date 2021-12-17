Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Пробки в Москве вновь достигли девяти баллов
Мир
Генсек НАТО заявил о получении предложений России по безопасности
Общество
В ГД внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев
Экономика
Путин спрогнозировал профицитный бюджет России в 2022 году
Авто
Европейские продажи автомобилей в ноябре снизились на 17%
Экономика
Приток миграционной рабочей силы в РФ вернулся к допандемийному уровню
Общество
Путин сообщил о росте интереса к рабочим специальностям
Общество
В Московском регионе ожидается аномально холодная погода 20–25 декабря
Политика
В ГД внесли проект об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Авто
Минпромторг задумался о повышении ценовой планки для налога на роскошные авто

Песков назвал Саакашвили «загадочным элементом»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является «загадочным элементом», ухудшающим обстановку везде, где появляется. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Революция угроз: Саакашвили стал причиной ухудшения отношений между Грузией и ЕС
В Тбилиси опасаются возможности нового переворота

«У Грузии очень сложные дела с Саакашвили. Это вообще совершенно загадочный элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, становится плохо, потом смешно, потом совсем плохо», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала RTVI.

По его словам, Москва не может понять, почему Грузия несколько раз наступает на одни и те же грабли.

Как добавил Песков, политик «пошел на безумства», начав войну. В настоящее время, напомнил он, Грузия зафиксировала в своей конституции намерение вступить в НАТО. В результате Москва и Тбилиси находятся «по разные стороны баррикад».

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.

29 ноября в Тбилисском городском суде Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, потому что «не мог смотреть, как разваливается его страна». По его словам, при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».

В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021