Песков назвал Саакашвили «загадочным элементом»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является «загадочным элементом», ухудшающим обстановку везде, где появляется. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У Грузии очень сложные дела с Саакашвили. Это вообще совершенно загадочный элемент, потому что там, где появляется Саакашвили, становится плохо, потом смешно, потом совсем плохо», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала RTVI.

По его словам, Москва не может понять, почему Грузия несколько раз наступает на одни и те же грабли.

Как добавил Песков, политик «пошел на безумства», начав войну. В настоящее время, напомнил он, Грузия зафиксировала в своей конституции намерение вступить в НАТО. В результате Москва и Тбилиси находятся «по разные стороны баррикад».

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.

29 ноября в Тбилисском городском суде Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, потому что «не мог смотреть, как разваливается его страна». По его словам, при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».

В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.