И один в искусстве воин: кунг-фу Киану Ривза и юбилей Юрия Никулина

Народного артиста Юрия Никулина вспомнили на Цветном бульваре. Актер Киану Ривз предпочел слову ноги. Гендиректор Владимир Кехман решил единолично управлять МХАТом, Ольга Мамонова распродает коллекцию пластинок ушедшего супруга, а «Знаменосец» великого Рембрандта стал национальным достоянием. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Ни с кем не делим

Цирк Никулина на Цветном бульваре отметил юбилей Юрия Никулина (18 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения великого артиста) двумя представлениями. 16 декабря на арену вместе с цирковыми артистами вышли звезды эстрады и кино Лев Лещенко, Кристина Орбакайте, Надежда Бабкина, Наталья Варлей, Олег Газманов, Владимир Винокур. А 18-го в цирке состоялся вечер для своих. По словам директора Максима Никулина, было принято решение закрыть двери и собрать междусобойчик. Любимого актера вспоминали члены семьи, артисты, сотрудники, ветераны цирка.

И один в искусстве воин-2 Директор Цирка на Цветном бульваре Максим Никулин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы ни с кем не хотим делить Юрия Владимировича в его день рождения. Это наше право, — сказал в беседе с «Известиями» сын артиста. — Отец не любил отмечать свои дни рождения. Вот Новый год — да: какой-то новый этап, точка отсчета. Страничку очередную перевернули, и можно ждать чего-то хорошего.

Самый главный праздник для Юрия Никулина был 9 Мая, рассказал Максим Никулин. День Победы был для него святым. Иногда приезжали его фронтовые друзья из Ленинграда. Полученная на войне закалка, по словам Максима Никулина, помогала отцу и в мирное время. Но о войне он рассказывал мало — чувствовалось, что эта тема ему в тягость, отметил Никулин-младший.

Буддизм в ноги

В прокат вышла четвертая часть одной из самых больших франшиз в современном кино — «Матрица. Воскрешение». Фильм изобилует сценами боевых искусств и размышлениями о подлинной цене реальности. По мнению исполнителя роли Нео Киану Ривза, картина замешана на философии буддизма.

И один в искусстве воин-1 Кадр из фильма «Матрица. Воскрешение» Фото: youtube.com/WBRussia

— «Матрица» воспевает позитивное стремление жить, — поделился он с «Известиями». — В каком-то очень грубом, приблизительном смысле, в котором я понимаю буддизм, его фундаментальная идея состоит в том, чтобы вырваться из колеса сансары и осознать, что такое смерть. И после этого пронести сквозь всю свою жизнь сострадание ко всем живым существам. В этом смысле можно провести параллели между буддизмом и «Матрицей». Но в «Матрице» практически нет идеи смерти . Я думаю, это торжество жизни. В этом принципиальная разница.

В новой «Матрице», по мнению исполнителя главной роли, присутствует самое настоящее кунг-фу, и если сравнивать с боями в трилогии, его стиль более жесткий, много внимания уделено ударам ногами. Но, сетует Киану Ривз, у него они «вышли не очень». Так что их в итоге в фильме просто нет: всё вырезали.

Сам себе худрук

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман решил исключить из штатного расписания должность худрука. Соответствующий приказ уже подписан. По словам гендиректора, он предлагал эту должность Татьяне Дорониной — народная артистка занимала ее до ухода в президенты.

— Честно скажу, я делал ей предложение, она отказалась, — признался Владимир Кехман в беседе с «Известиями». — Более того. Знаете, как я его сделал? Я ей сразу послал приказ о назначении ее художественным руководителем, она должна была его просто подписать. Она этого не сделала. В этой ситуации Татьяна Васильевна повела себя как крайне порядочный человек. Поэтому должность худрука как минимум на год мы убираем из штатного расписания. Никакого художественного руководства мне на сегодняшний день не нужно.

И один в искусстве воин-3 Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Гендиректор также сообщил, что ждет Татьяну Доронину в театре 25 января — в Татьянин день будет возобновлен спектакль «Васса Железнова». После этого определится стратегия в части творческой составляющей. Пока гендиректор никого не увольняет и не принимает, так как хочет понять позицию Татьяны Васильевны. По его словам, она в курсе всего, что происходит в театре. Общается напрямую и с руководителем труппы Александром Хатниковым, и с заведующим режиссерским управлением Евгением Васильевым, который под ее руководством возобновляет «Вассу».

Пожизненное стремление

Ушел из жизни Сергей Соловьев, режиссер культовой «Ассы» и еще 18 картин, ставших частью золотого фонда отечественного кино.

— Мы с ним готовили спектакль, буквально 15-го я собирался быть в Москве и планировал обсудить с ним, но, к сожалению, уже не сможем сделать эту постановку, — сказал «Известиям» музыкант, актер, режиссер Сергей «Африка» Бугаев. — Мы работали вместе над фильмом «Асса». Наше поколение молодых подпольщиков — Цоя, Курехина, Гребенщикова, Новикова — было в глубоком подполье, и этот человек протянул нам руку на свой страх и риск. Он проявил тогда свои героические качества.

И один в искусстве воин-4 Режиссер Сергей Соловьев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам музыканта, у режиссера было пожизненное стремление к свободе творчества, оно сблизило людей разных возрастов и фильм «Асса» получился манифестом сразу двух поколений.

Режиссер Алексей Герман-младший назвал Соловьева уникальным явлением нашей культуры, художником, который умудрялся находиться на стыке авторского и зрительского кино. С Соловьевым ушла эпоха, уносящая великих режиссеров, сначала 60-х, 70-х, а теперь уже 80-х годов. Перестройку нельзя представить без Соловьева — он наиболее точно запечатлел смятенное время и смятенных людей, резюмировал режиссер.

Рембрандт и Мамонов

Правительство Нидерландов объявило о готовности приобрести полотно Рембрандта Харменса ван Рейна «Знаменосец» (1636 год) за €175 млн ($198 млн). Сейчас картина принадлежит семье Ротшильдов, а в числе ее прошлых владельцев был английский король Георг IV. Если сделку одобрит парламент, средства предоставит Амстердамский фонд Рейксмузеум и Ассоциация Рембрандта. Оставшаяся часть будет выплачена за счет налогоплательщиков страны. После покупки картину планируется показать в 11 провинциях Нидерландов, после чего ее поместят в Рейксмузеум — музей искусства Северных Нидерландов .

И один в искусстве воин-5 Короли Нидерландов и Испании Виллем-Александр и Филипп VI (справа) на фоне картины Рембрандта «Знаменосец» в Рейксмузеум (Амстердам) Фото: TASS/EPA/Robin van Lonkhuijsen

— Это полотно размером более метра по широкой стороне написано в типичной для этого периода художника золотистой гамме и представляет его самого в образе борца за независимость Голландии. Сюжет — еще один фактор, объясняющий исключительную важность произведения для нации, — пояснил высокую стоимость картины арт-обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров.