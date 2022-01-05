Уменьшение следует: снизят ли ключевую ставку в 2022 году и до какого уровня

Центробанк начнет снижать ключевую ставку в середине 2022-го, а к концу года она составит 7,75%, следует из консенсус-прогноза «Известий» . Регулятор будет ориентироваться на показатели инфляции, которую по итогам нового года ожидают выше таргета — на уровне 4,9%. Замедлению роста цен способствует постепенное восстановление экономик мира и России от шоков коронавируса. Аналитики ожидают, что банки будут действовать на опережение, снижая ставки по вкладам, при этом кредиты и ипотека вряд ли сразу отреагируют на динамику ключевой .

Переломный квартал

На последнем в 2021 году заседании совета директоров ЦБ в регуляторе допустили возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в феврале. Однако, по мнению опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших банков, уже в середине года — во II–III кварталах 2022-го — Банк России начнет цикл смягчения монетарной политики . Так считают 10 из 13 опрошенных «Известиями» экспертов. Еще трое полагают, что ставку начнут сокращать только в IV квартале. В соответствии с консенсус-прогнозом, к концу 2022 года ключевая ставка составит 7,75%.

В 2021 году ЦБ поднял ключевой показатель с минимального за всю историю уровня в 4,25% в марте до 8,5% в декабре. Это было связано с опережающей прогнозы инфляцией, которая, по данным Росстата, составила 7,64% в начале декабря. На большой итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что инфляция в России находится на уровне 8%. 29 декабря Росстат сообщил, что инфляция в РФ в 2021 году разогналась до 8,4% — максимума с 2015-го . Дальнейшее решение по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, подчеркнули представители Банка России по итогам декабрьского заседания.

Уменьшение следует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В соответствии с базовым сценарием Совкомбанка, несмотря на предупреждение регулятора, декабрьское повышение ключевой ставки до 8,5% стало последним в этом цикле . По оценкам кредитной организации, к концу 2022-го инфляция затормозит до 4,9%. Это открывает путь для смягчения монетарной политики.

— Полагаем, что в середине 2022 года, в июне, инфляция замедлится до 6% и Банк России начнет цикл снижения ключевой ставки . Ожидаем, что рост депозитных ставок продолжится до февраля, где будет достигнут максимум на уровне около 8,2–8,3%. Вслед за снижением ключевой ставки во второй половине года начнется уменьшение ставок по депозитам, а также по ипотечным и потребительским кредитам, — заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, в пользу замедления инфляции в наступившем году выступят ожидаемая стабилизация цен на сырьевые товары, восстановление цепочек поставок, разрешение ситуации с дефицитом чипов, а также ужесточение монетарной и бюджетной политики в России и других странах .​

В мире сохраняется дисбаланс спроса и предложения, подчеркнул старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Он отметил, что для реализации пессимистичного сценария достаточно, чтобы инфляция и инфляционные ожидания в США в начале 2022 года оставались на нынешнем уровне.

Опережающие депозиты

Замедление инфляции в середине 2022 года возможно за счет эффекта высокой базы 2021-го , считает инвестиционный директор «МКБ Инвестиции» Андрей Дюрягин. Однако, по его словам, необходимо учитывать и другие причины, например, то, каким окажется урожай: это напрямую повлияет на продуктовые цены . Если исключить геополитические факторы, рост цен будет оказывать ключевое влияние на решение ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики, заключил эксперт.

Рыночные процентные ставки в начале 2022-го продолжат расти , ожидает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Он добавил, что в середине года вероятна их стабилизация, а осенью — постепенное снижение . Но прошлогодних минимумов рыночные процентные ставки, скорее всего, достигнут не ранее второй половины 2023-го или даже в 2024 году, резюмировал эксперт.

Уменьшение следует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Ставки по кредитам и депозитам будут следовать за динамикой ключевой. Однако крупнейшие игроки рынка, основываясь на опыте 2018–2019 годов, могут начать «игру на опережение», особенно в части снижения ставок по депозитам . При этом конкурентная борьба за привлечение средств будет сдерживать слишком быстрое сокращение ставок, — отметил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

В банке «Санкт-Петербург» ожидают роста процентов по вкладам сроком до полугода в начале 2022-го. По прогнозам директора казначейства кредитной организации Рината Кутуева, ставки по более длинным депозитам — сроком от 12 месяцев — в первой половине года будут оставаться на текущих уровнях и начнут снижаться после лета. В то же время ставки по ипотеке учитывают все долгосрочные прогнозы, в связи с чем ожидается их сохранение на текущем уровне с возможным снижением в конце 2022 года .

По наиболее свежим данным ЦБ на октябрь 2021-го, с которыми ознакомились «Известия», средняя ставка по кредитам в крупнейших банках из топ-30 составила 15% для займов до года и 10,5% — для более длинных ссуд. Тот же показатель для вкладов физлиц — 4,3% и 6% соответственно.