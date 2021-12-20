Тяжелая долька: Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Турции

Россия приостановила импорт части плодоовощной продукции из Турции, Египта и Ирана. Об этом столичный Роспотребнадзор предупредил торговые сети. Речь, в частности, об апельсинах, винограде, мандаринах, гранатах, лимонах, перце, но лишь некоторых местных предприятий. В письме ведомства ритейлерам от 15 декабря, с которым ознакомились «Известия», сказано: если торговые сети обнаружат такую продукцию в продаже, то ее следует изъять, так как перечисленные товары могут стать причиной отравлений. Между тем в Минсельхозе не ожидают перебоев в поставках продукции на внутренний рынок, а также роста цен.

В гости с пестицидами

Управление Роспотребнадзора по городу Москве предупредило торговые сети о том, что они должны приостановить продажу части импортной продукции. Речь идет о запрещенных к ввозу в Россию овощах и фруктах некоторых производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана. Также под запрет попали шоколадные яйца, кукурузная лапша, вермишель и чипсы, произведенные на некоторых заводах в Китае. Об этом сказано в письме столичного управления службы от 15 декабря за подписью ее главы Елены Андреевой.

В письме указано, что решение о запрете принято на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований. Продукты проверяли на содержание пестицидов и ГМО. Во избежание риска массовых отравлений их импорт приостановили до особых распоряжений, сказано в документе.

Тяжелая долька Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В Роспотребнадзоре «Известиям» уточнили, что за девять месяцев 2021 года специалисты обнаружили остаточные пестициды в 16% исследованных проб пищевой продукции, причем эти компоненты не нормированы техническими регламентами о безопасности, плюс они не проходили госрегистрацию в России. Роспотребнадзор получал сообщения об аналогичных нарушениях через Систему быстрого уведомления по качеству пищевых продуктов и кормов Европейского союза (RASFF), добавили в службе.

В преддверии новогодних праздников ведомство усилило контроль за качеством и безопасностью продуктов из Турции, Египта, Китая, Германии, Уганды, Эквадора. С октября по ноябрь специалисты исследовали более 7,5 тыс. проб на содержание химических веществ, в том числе незарегистрированных в России. В итоге специалисты выявили мандарины, лимоны, виноград, гранаты, перец из Турции и Ирана, в которых были остаточные количества пестицидов. Речь идет о 33 производителях, они использовали 12 видов активных веществ, 10 из них в России вне закона. Это, например, хлорпирифос и ацетамиприд — вещества 2-го класса опасности. В документах, которые сопровождали фрукты и овощи, не было указано, что во время производства аграрии использовали эти вещества.

Остановить и защитить

По результатам проверок с 3 ноября Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции, а с 17 ноября — перца и гранатов из этой же страны. Со 2 декабря аналогичные ограничения коснулись перца из Ирана, с 7 декабря — мандаринов из Турции, с 9 декабря — сушеной мяты из Египта, с 10 декабря — винограда из Турции, с 13 декабря — апельсинов из той же страны.

Тяжелая долька Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ранее в октябре служба запретила четыре вида продуктов из КНР, в которых обнаружили ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои. Их содержание составило до 20% при нормативе не более 0,9%, причем на упаковке товаров информации о ГМО не было.

В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Ашане» и «Верном» «Известиям» сказали, что не продают продукцию зарубежных поставщиков, которые попали под запрет. В «Магните», Metro, «Ленте», «Окей», «Утконосе», «Азбуке вкуса» на запросы не ответили.

В письме Роспотребнадзора указаны продукты отдельных производителей, поэтому о полном запрете поставок фруктов из Турции, Ирана, Египта или какой-то другой страны говорить бессмысленно, сказала «Известиям» глава агентства FruitNews Ирина Козий. На объем продаж фруктов и овощей из этих стран это решение существенно не повлияет, считает она.

— Большинство фруктов в российской рознице реализуют без упаковки, то есть насыпью. Соответственно, доказать факт продажи такой продукции от конкретного поставщика в торговом зале магазина практически невозможно, — подчеркнула эксперт. — Поэтому исполнимость мер, указанных в письме торговым сетям, вызывает большие вопросы.

Тяжелая долька Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ирина Козий напомнила, что в зимний период в Россию поставляют турецкие лимоны и мандарины, а также небольшое количество других видов цитрусовых. В последнее время выросли поставки яблок и груш. Еще некоторое время на рынке также будут присутствовать виноград и хурма из этой страны. Орехи и сухофрукты поставляются на протяжении всего года.

Если ритейлеры проигнорируют запрет Роспотребнадзора, наказание будет зависеть от всех обстоятельств и причин нарушения: возможно как вынесение предписания о его устранении, так и обращение в суд, сказал «Известиям» юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Такие нарушения могут закончиться дисквалификацией менеджеров торговых сетей и компаний-поставщиков сроком до трех лет — всё это время они не смогут занимать руководящие должности в торговле. Штраф для юрлиц составит до 20 тыс. рублей, добавил юрист.

В Минсельхозе не ожидают перебоев в поставках продукции на внутренний рынок, а также роста цен: доля импорта товаров попавших под запрет предприятий незначительна в общем объеме, пояснили «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что российские импортеры работают с широким кругом поставщиков фруктов и овощей из Турции и других стран мира, включая Пакистан, Марокко, Аргентину, Перу, Египет и ЮАР.