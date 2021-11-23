Кислая мина: России грозит дефицит лимонной кислоты

Цены на лимонную кислоту за последнее время выросли в три раза. При этом растут они практически каждую неделю, заявляют в Руспродсоюзе. Эксперты рынка не исключают дефицита этого важного для пищевой промышленности компонента. Почему вскоре могут подорожать продукты питания, косметика, некоторые лекарства и бытовая химия — в специальном материале «Известий».

«Цены растут практически каждую неделю»

Отечественных производителей продовольствия и напитков может ждать дефицит лимонной кислоты, что, в свою очередь, вызовет рост цен на конечную продукцию на 15-20%. Дело в том, что в России нет ни одного завода по производству лимонной кислоты, при этом до 95% этого ингредиента ввозится из КНР. Но лимонная кислота — важный компонент, используемый при производстве продуктов питания (выпечки, кондитерских изделий, майонезов, масел, соусов, консервов, плавленых сыров, джемов и многого другого), косметических средств, лекарственных препаратов и бытовой химии.

Кислая мина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

- Основным поставщиком лимонной кислоты в Россию сегодня выступает Китай, на долю которого приходится большая часть мирового производства этой продукции, - сказали «Известиям» в «Минсельхозе». - При этом в настоящее время отмечаются определенные сложности с поставками лимонной кислоты, используемой в промышленном производстве продуктов питания (соки, напитки, кондитерские и консервные изделия, масложировая продукция), в связи с дефицитом портовых мощностей на Дальнем Востоке из-за значительного увеличения транзита из Китая.

Сложившаяся ситуация находится в зоне внимания компетентных ведомств, которые совместно прорабатывают способы ее решения, отметили в ведомстве.

В Русско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП) «Известиям» рассказали, что «дефицит лимонной кислоты уже привел к удорожанию ввозимого сырья на 20-25%», что может сказаться на себестоимости пива, безалкогольных газированных напитков, сока, кондитерских изделий, косметики, лекарств и бытовой химии.

— Пиком дефицита лимонной кислоты, вероятно, станет январь-март 2022 года, — опасается глава РАСПП Виталий Манкевич. — Примечательно, что это низкий сезон для большинства прохладительных напитков, но если дефицит затянется до лета, то мы можем увидеть рост цен на 15-20% в данных категориях.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков («Союзнапитки») Максим Новиков заявил «Известиям», что «в последнее время российская индустрия напитков испытывает проблемы с поставками лимонной кислоты из Китая. Длительный разрыв логистической цепочки и рост цен на сырье могут негативно повлиять на весь цикл производства. Продолжительные кризисные явления могут привести к сокращению производства напитков в России и росту цен».

Кислая мина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алиса Юрьева

Зампред Правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов подтвердил «Известиям», что цены на лимонную кислоту сейчас растут практически каждую неделю.

— Цены на неё за последнее время действительно увеличились в три раза, — рассказывает Дмитрий Леонов. — Причина — в Китае проблемы с электроэнергией, заводы мало работают. Кроме того, сложности с логистикой поставок (нехватка контейнеров, увеличение сроков перевозок и т. п.)

По словам зампреда Правления Руспродсоюза, все это уже привело к удорожанию фасованной лимонной кислоты, но на продукты с ее использованием цены пока стабильны.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) «Известиям» сообщили, что в производстве хлебобулочных изделий лимонная кислота применяется в незначительных количествах (доля ингредиента в составе хлебобулочных изделий длительного хранения не превышает 0,2%). «На наш взгляд, рост цен на лимонную кислоту не окажет существенного влияния на цены хлебобулочных изделий», — отметили в РОСПиКе.

Представитель Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) оказался «не готов подтвердить прогноз в отношении дефицита лимонной кислоты, но обращает внимание, что в целом ситуация с ростом цен на ингредиенты и транспортные расходы вызывает острую озабоченность у производителей».

Кислая мина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Минпромторге и в Союзе производителей пищевых ингредиентов ситуацию с растущим дефицитом и сопряженным ростом цен не прокомментировали. Кроме того, «Известия» обратились за комментариями по ситуации к компаниям, так или иначе связанным с поставками лимонной кислоты на внутренний рынок РФ: «Профагротехника», «Цитробел» (еще недавно — единственный и последний завод-производитель лимонной кислоты в РФ), Проксима, ЗАО «Агроимпорт», ООО «Проммикс», ООО «Роспланта», ООО «Локас», ООО Бреннтаг, «Тереза Пак», ООО «Д-р Оеткер» и к ряду других.

Какова вероятность дефицита

С начала 2021 года цена за 1 кг импортной лимонной кислоты увеличились с 0,71 долл. США до 1,13 долл. США, то есть на 59%.

— Цены могут вырасти, однако эффект будет не критичным в связи с низкой долей содержания лимонной кислоты в готовом продукте, — говорит партнёр компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. — При снижении объемов поставок из КНР российские производители смогут перезаключить контракты на поставку лимонной кислоты с европейскими или американскими производителями.

Кислая мина Фото: Global Look Press/Wei Peiquan

Однако цены европейских поставщиков значительно выше. В начале 2021 года лимонная кислота из Китая стоила от 0,64 долл. США/кг, из Германии — 1,04 долл. США/кг, а из Ирландии — 1,53 долл. США/кг. Но при увеличении объема поставок из этих стран цены за кг могут стать ниже, прогнозирует Инна Гольфанд.

Крупнейшими центрами производства лимонной кислоты в мире являются США и Китай, также некоторая часть производства сосредоточена в Европе, объясняют в компании «НЭО Центр». Европейская продукция полностью реализовывается на территории ЕС. Логистика поставок лимонной кислоты из США дороже, нежели импорт из Китая. По оценкам «НЭО Центра», именно поэтому около 95% лимонной кислоты импортируется из Китая.

Эксперты агентства M.A.Research допускают, что «дефицит весьма вероятен». Правда, замечают аналитики, возможно, у производителей напитков «есть запасы на какой-то срок, что даст им время для маневра». Также запасы лимонной кислоты, скорее всего, есть у дистрибьюторов.

Эксперт-аналитик продовольственного рынка Алексей Хохлов подтвердил, что «уже сейчас на российском рынке, действительно, присутствует дефицит лимонной кислоты». По его прогнозу, цена на лимонную кислоту вырастет, «но при этом значительного удорожания продуктов питания не будет». Эксперт также отметил, что сегодня у России есть возможность производить лимонную кислоту из мелассы (кормовой патоки).

В настоящее время анонсировано несколько проектов по производству лимонной кислоты в России: компания «Ярко-Липецк» и ООО «Технокорд» с суммарной мощностью выпуска более 40 тыс. т в год. Кроме того, еще один проект по созданию завода (глубокой переработки зерна в лимонную кислоту) был зарегистрирован в Башкирии еще в 2019 году. Однако точные даты реализации всех проектов пока неизвестны. В администрации города Мичуринска (Тамбовская область), где должен был открыться один из заводов, «Известиям» сообщили, что пока не получали заявок на открытие завода. Между тем, как сообщил «Известиям» ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев, новый завод по производству лимонной кислоты все-таки будет открыт в городе Сердобске Пензенской области.

— Глубокая переработка лимонной кислоты в РФ необходима и назрела, на чем настаивает руководство страны, чтобы снять зависимость от ее экспорта из Китая, — подчеркнул Олег Кухарев.

В Совете Федерации придерживаются такой же позиции. «Ситуацию надо исправлять, развивая отечественной производство», — подчеркнул председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Вместе с тем, в Минсельхозе России поспешили заверить, что в настоящее время «реализуются меры государственной поддержки, направленные на стимулирование производства продуктов глубокой переработки зерна, в том числе лимонной кислоты, на территории Российской Федерации».

Обеспечение продовольственной безопасности

По подсчетам РАСПП, сейчас на Китай приходится 70% мирового производства лимонной кислоты, и большинство фабрик принимают заказы на май-июнь. Таким образом, заказавшие кислоту сегодня получат ее в июле-августе 2022 года, потому что морская доставка занимает, как правило, 45-60 дней.

— Сейчас какие-то объемы можно получить только у трейдеров, которые уже развернули игру на повышение, — отмечают в РАСПП. — Цена сейчас может быть выше на 20-30%, чем на товар, который произведут в мае-июне, а сами цены могут расти на 2-5% в неделю в зависимости от спроса. Дефицит уже возникает, дальнейшая ситуация зависит от логистического фактора.

Кислая мина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Мировой объем производства лимонной кислоты составляет 1,6-1,8 млн тонн, российский рынок составляет около 50 тыс. тонн в год, то есть около 3%. Лимонная кислота — товар, очень чувствительный к эффекту масштаба, указывают знатоки рынка. Главные китайские заводы, например TTCA, производят по 300 тысяч тонн в год, что позволяет выигрывать за счет экономии на масштабе. То есть для того, чтобы создавать экономически эффективные производства, нам нужно ориентироваться на большой объем и серьезные инвестиции.

— После успехов в импортозамещении в агропромышленном комплексе нашему правительству стоит озадачиться обеспечением продовольственной безопасности в пищевой химии и предоставить участникам рынка льготные кредиты на возрождение отрасли, — резюмировал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Однако китайские производители предлагают столь низкие цены, что инвесторы не хотят вкладываться в строительство завода по производству лимонной кислоты из-за риска проиграть в ценовой конкуренции.