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В ФРГ выразили сожаление из-за решения стран ЕС продлить санкции против РФ

В Германии выразили сожаление в связи с решением ЕС продлить санкции против России
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Продление санкций не только наносит ущерб экономике, но и не способствует развитию дружеских отношений Германии и РФ. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявила «Известиям» депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен.

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«Мне очень жаль, что Евросоюз принял такое решение. С 2014 товарооборот между нашими странами значительно уменьшился, что особенно больно ударило по среднему бизнесу. Продления убыточных санкций не только наносят ущерб экономике, но также не способствуют развитию дружеских отношений между ФРГ и Россией, которые необходимы для конструктивного диалога», — сказала она.

О том, что лидеры стран – членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России, ранее в этот же день заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Кроме того, он добавил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Накануне Европарламент на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54.

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, продление рестрикций — рутинная процедура, которая повторяется каждые полгода. Она, по его мнению, не прекратится, пока не будут нормализованы отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что изначальное введение санкций против РФ не было законно со стороны международного права, в ответ на действующие рестрикции страна будет зеркально продлевать набор контрмер.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

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