В Совфеде прокомментировали продление ЕС санкций против России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пятницу, 17 декабря, прокомментировал «Известиям» решение лидеров стран ЕС продлить привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине экономические санкции в отношении России.

Сенатор назвал продление рестрикций рутинной процедурой, которая повторяется каждые полгода и, по его мнению, не прекратится, пока не будут нормализованы отношения.

«Мы к ним привыкли, мы работаем в условиях этих санкций. Я не думаю что эти санкции достигают какого-то результата, на который они были рассчитаны. Ну что, будем воспринимать их как должное, отвечать своими санкциями. Мы тоже вводили ограничения после этих санкций. Это тоже будем продолжать», — заявил он.

О том, что лидеры стран – членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России, ранее в этот же день заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Кроме того, он добавил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Накануне Европарламент (ЕП) на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54.

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, заявления ЕС о санкциях являются продолжением нагнетания обстановки. По его словам, если произойдут военные провокации, Россия ответит. Однако эти санкции ни на что не повлияют, заключил парламентарий.

15 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц сообщило, что ряд стран Евросоюза выступает против планов ввести новые санкции против РФ. Так, в частности, Франция, Италия, Испания и ФРГ отдают предпочтение переговорам. По данным агентства, противоречия в ЕС основаны и на скептицизме в отношении информации о якобы планах РФ напасть на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что заявления стран «Большой семерки» (G7) о возможных санкциях против России из-за якобы готовящегося вторжения на Украину являются очередными угрозами. Песков отметил, что, если речь заходит о необходимости деэскалации на Украине, Россия желает видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения в Донбассе, однако таких обращений нет.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.