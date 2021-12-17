Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Мощные вспышки фиксируют на Солнце четвертый день подряд
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о МСУ в январе 2022 года
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ряд импортных поставок овощей и фруктов
Спорт
Паоло Ваноли назначен главным тренером ФК «Спартак»
Экономика
В правительстве пообещали обновить автобусный парк в городах России
Авто
Водители в России смогут «штрафовать» друг друга за нарушение ПДД
Общество
Власти Кузбасса отменили введенный после аварии на «Листвяжной» режим ЧС
Недвижимость
Студии в новостройках в России за год подорожали на 45%
Мир
Кулеба заявил об отсутствии четких ответов по вступлению Украины в НАТО
Мир
Суд в США выдал ордер на изучение телефона Алека Болдуина

В Совфеде прокомментировали продление ЕС санкций против России

Сенатор Джабаров назвал рутинным продление ЕС санкций против России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пятницу, 17 декабря, прокомментировал «Известиям» решение лидеров стран ЕС продлить привязанные к реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине экономические санкции в отношении России.

Сенатор назвал продление рестрикций рутинной процедурой, которая повторяется каждые полгода и, по его мнению, не прекратится, пока не будут нормализованы отношения.

Снова зелено: кто в ЕС обсуждает санкции против РФ из-за газового кризиса
И что на самом деле спровоцировало скачок цен на энергоносители в регионе

«Мы к ним привыкли, мы работаем в условиях этих санкций. Я не думаю что эти санкции достигают какого-то результата, на который они были рассчитаны. Ну что, будем воспринимать их как должное, отвечать своими санкциями. Мы тоже вводили ограничения после этих санкций. Это тоже будем продолжать», — заявил он.

О том, что лидеры стран – членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России, ранее в этот же день заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Кроме того, он добавил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Накануне Европарламент (ЕП) на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54.

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, заявления ЕС о санкциях являются продолжением нагнетания обстановки. По его словам, если произойдут военные провокации, Россия ответит. Однако эти санкции ни на что не повлияют, заключил парламентарий.

15 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц сообщило, что ряд стран Евросоюза выступает против планов ввести новые санкции против РФ. Так, в частности, Франция, Италия, Испания и ФРГ отдают предпочтение переговорам. По данным агентства, противоречия в ЕС основаны и на скептицизме в отношении информации о якобы планах РФ напасть на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что заявления стран «Большой семерки» (G7) о возможных санкциях против России из-за якобы готовящегося вторжения на Украину являются очередными угрозами. Песков отметил, что, если речь заходит о необходимости деэскалации на Украине, Россия желает видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения в Донбассе, однако таких обращений нет.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021