В Кремле прокомментировали продление антироссийских санкций

Изначальное введение санкций против России не было законно со стороны международного права, в ответ на действующие рестрикции страна будет зеркально продлевать набор контрмер. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 декабря оценил ограничения в отношении РФ, продление которых ранее в этот день лидеры стран–членов Евросоюза одобрили единогласно.

«Не мы вводили изначально санкции, не нам поднимать вопрос об отмене. <…> Россия адаптировалась к этим условиям, а более того, научилась извлекать выгоду в плане импортозамещения», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, «нигде еще санкции не приводили к тому», что их инициатор смог добиться поставленных целей.

Ранее в этот день глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

16 декабря Европарламент (ЕП) на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54.

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, продление рестрикций — рутинная процедура, которая повторяется каждые полгода. Она, по его мнению, не прекратится, пока не будут нормализованы отношения.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что заявления об агрессии России в адрес Украины выглядят глупо. По ее словам, НАТО считает Москву страну угрозой, наращивая поставки оружия Киеву.

Ранее, 13 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.