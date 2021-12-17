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В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Сокурова

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В ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ на прошлой неделе не произошло ничего, что могло бы потребовать извинений со стороны кинорежиссера Александра Сокурова или вызвать угрозу его жизни. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения в СМИ. Мы считаем, что в ходе заседания, в ходе весьма интересной дискуссии, которая имела место на заседании совета, не произошло ничего, что требовало бы извинений. Мы убеждены, что не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова. Имела места дискуссия, [президент России Владимир] Путин высказал свою точку зрения, Сокуров — свою, да, они не согласились, но это нормально, тут не за что извиняться. Какие-то утверждения якобы друзей, что может угрожать жизни, это асоциальная гипертрофированная реакция», — сообщил он журналистам.

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Песков выразил уверенность, что в случае угроз в адрес Сокурова Путин будет готов отреагировать.

«Я не сомневаюсь, что, если это будет происходить, президент будет готов. Но я также убежден, что любое обращение в правоохранительные органы не будет оставлено без ответа», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Песков добавил, что он солидарен с позицией президента и действительно критически высказывался о заявлениях Сокурова.

Ранее, 9 декабря, на заседании СПЧ Сокуров, среди прочего, предложил «отпустить» из России тех, кто якобы не хочет быть в ее составе. В ответ Путин призвал «не будить лихо» обсуждениями территориальных претензий внутри РФ и отметил, что «Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО». В заключении Путин спросил, хочет ли Сокуров «повторения Югославии на нашей территории».

На следующий день Песков пояснил, что Путин отреагировал на выступление Сокурова «достаточно жестко», потому что режиссер «очень непрофессионально» стал затрагивать важные и деликатные темы.

16 декабря стало известно, что Сокуров направил главе СПЧ Валерию Фадееву обращение, в котором извинился за свой спор с президентом. В письме режиссер заявил, что он дилетант и, «видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет».

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