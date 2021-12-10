В Кремле прокомментировали полемику Путина и Сокурова

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) жестко ответил кинорежиссеру Александру Сокурову, потому что тот без знания предмета говорил о деликатных темах. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков 10 декабря.

По словам Пескова, Путин реагировал на комментарий режиссера «достаточно жестко». Он подчеркнул, что Сокуров «очень непрофессионально» стал затрагивать важные и деликатные темы.

«Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему (Сокурову. — Ред.) об этом сказал», — приводит слова Пескова портал Daily Storm.

Во время заседания Путин раскритиковал Сокурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и призвал «отпустить» всех, кто хотел бы начать «жить своей жизнью». В ответ на это глава российского государства призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ.

Также в ходе заседания СПЧ глава государства рассказал о попытках НАТО превратить Россию в Московию. Он отметил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. Кроме того, президент призвал «не будить лихо» обсуждениями территориальных претензий внутри РФ.

7 декабря президент России заявил, что определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию.