Режиссер Александр Сокуров извинился за свой разговор с Путиным

Режиссер Александр Сокуров направил главе Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву обращение, в котором извинился за свой спор с президентом Владимиром Путиным на его встрече с СПЧ 9 декабря. Об этом стало известно в четверг, 16 декабря.

В своем обращении, включенном во внутреннюю рассылку СПЧ, Сокуров отметил, что его выступление вызвало возмущение «в национальной прессе и административно-силовой среде».

«Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом»,— выдержки из письма приводит РБК.

Режиссер добавил, что в том числе ознакомился с «гневной реакцией на его поведение» со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет»,— посетовал Сокуров.

Он рассказал, что друзья сообщили ему «об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».

«Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке»,— заявил Александр Сокуров.

Он добавил, что считает себя «всего-навсего гражданином и ремесленником своего цеха», а также принес извинения тем членам совета, кого «оскорбил своим поступком, поведением».

В ходе того разговора 9 декабря режиссер Сокуров предложил «отпустить» из состава России тех, кто не хочет быть в ее составе. Путин напомнил режиссеру, что «Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО». Президент призвал «не будить лихо» обсуждениями территориальных претензий внутри России и спросил, хочет ли Сокуров «повторения Югославии на нашей территории».

10 декабря Дмитрий Песков заявил, что российский лидер достаточно жестко ответил кинорежиссеру Александру Сокурову, поскольку тот без знания предмета говорил о деликатных темах. Как отметил Песков, это то, «чего не терпит президент», и он прямо об этом сказал.