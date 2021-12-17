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В Госдуме расследуют обстоятельства принятия закона об онлайн-платформах

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Совет Госдумы принял решение провести служебное расследование обстоятельств принятия закона об использовании при дистанционном обучении только тех онлайн-ресурсов, которые прошли государственную верификацию. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Совет Думы одобрил создание «согласительной комиссии» и проведение расследования «обстоятельств принятия закона», сообщил Володин.

«По итогам этого расследования мы будем делать выводы», — подчеркнул он.

Уточняется, что представители правительства РФ приглашены для участия в согласительных процедурах, в комиссию вошли депутаты Александр Хинштейн, Петр Толстой и глава комитета палаты по просвещению Ольга Казакова.

Накануне сенаторы предложили Госдуме создать согласительную комиссию, чтобы доработать данный закон.

Ранее, 15 декабря, верхняя палата российского парламента отклонила данный законопроект. Изменения, которые Госдума предложила внести в законодательство, «содержат техническую ошибку, наличие которой приводит к внутреннему противоречию в указанной статье базового федерального закона». В связи с этим могут возникнуть проблемы в правоприменительной практике, так как по ряду программ высшего и среднего профессионального образования использование дистанционных технологий «не допускается в принципе».

Действие закона, который Госдума приняла 8 декабря, будет распространяться на начальное, основное, среднее и среднее профессиональное образование.

При этом региональные власти смогут предоставлять финансовую помощь в области бесплатного обучения профессиям служащих и рабочих по программам профессионального и среднего общего образования

В ноябре сообщалось, что в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) начали разрабатывать электронные школьные учебники с использованием технологии виртуальной и дополненной реальности.

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