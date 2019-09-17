Спор исчерпан: «Просвещение» и «Российский учебник» пришли к согласию
Спор вокруг законности использования товарного знака между группой компаний «Просвещение» и корпорацией «Российский учебник», продолжавшийся с 2017 года, урегулирован. Об этом 17 сентября «Известиям» сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, инициировавший трехсторонние переговоры между руководством «Просвещения» и «Российского учебника».
В результате переговоров «Просвещение» отзывает исковые требования к корпорации «Российский учебник». В свою очередь, издательство «Вентана-Граф» отзовет жалобу, ранее направленную в Роспатент, сказал Сергей Степашин.
— Рад сообщить, что этот спор исчерпан: группа компаний «Просвещение» отзывает свои исковые требования к корпорации «Российский учебник», — заявил он.
По словам президента группы компаний «Просвещение» Михаила Кожевникова, стороны пришли к соглашению после длительных переговоров.
— Решение об отзыве иска нашим коллегам по отрасли — взвешенный и обоснованный шаг, — рассказал он.
По словам Михаила Кожевникова, группа компаний «Просвещение» продолжает отслеживать соблюдение всех без исключения авторских прав как важнейшего актива бренда «Просвещение».
— Отрадно, что «Российский учебник» разделяет единые для всех игроков нормы и правила. Теперь мы совместно будем бороться за чистоту и цивилизованность книжного рынка страны, — добавил он.
Для корпорации «Российский учебник», в которую входит издательство «Вентана-Граф», это событие позитивное — сумма иска «Просвещения», присужденная за незаконное использование товарного знака, считалась в России рекордной.
— Мы приветствуем действия группы компаний «Просвещение» по отзыву исковых требований к входящему в состав корпорации «Российский учебник» издательству «Вентана-граф», — сказал президент корпорации «Российский учебник» Олег Новиков.
В свою очередь, «Российский учебник» признал право издательства «Просвещение» на товарный знак, добавил он.
— Мы прекращаем оспаривать регистрацию знака, — заявил Олег Новиков.
По его мнению, двум компаниям удалось принять рациональные решения.
— Это хорошо как для обеих компаний, так и для отрасли в целом, — резюмировал Олег Новиков.
Сейчас перед страной стоит задача к 2024 году войти в десятку лидеров систем образования, напомнил, комментируя соглашение, Сергей Степашин.
— Спор между ведущими издателями учебной литературы только вредит общему делу, — отметил председатель правления Российского книжного союза. — Мы должны работать, предлагать решения для выполнения национального проекта и развития российской школы.
Он убежден, что издательства подали хороший пример цивилизованного решения самых непростых внутриотраслевых ситуаций.
Обе стороны выразили благодарность Сергею Степашину, использовавшему свой авторитет политика и дипломата для разрешения сложившейся ситуации.