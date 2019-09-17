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Спор исчерпан: «Просвещение» и «Российский учебник» пришли к согласию

Конфликт ведущих издателей учебной литературы вокруг законности использования товарного знака урегулирован
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Спор вокруг законности использования товарного знака между группой компаний «Просвещение» и корпорацией «Российский учебник», продолжавшийся с 2017 года, урегулирован. Об этом 17 сентября «Известиям» сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, инициировавший трехсторонние переговоры между руководством «Просвещения» и «Российского учебника».

В результате переговоров «Просвещение» отзывает исковые требования к корпорации «Российский учебник». В свою очередь, издательство «Вентана-Граф» отзовет жалобу, ранее направленную в Роспатент, сказал Сергей Степашин.

— Рад сообщить, что этот спор исчерпан: группа компаний «Просвещение» отзывает свои исковые требования к корпорации «Российский учебник», — заявил он.

По словам президента группы компаний «Просвещение» Михаила Кожевникова, стороны пришли к соглашению после длительных переговоров.

— Решение об отзыве иска нашим коллегам по отрасли — взвешенный и обоснованный шаг, — рассказал он.

По словам Михаила Кожевникова, группа компаний «Просвещение» продолжает отслеживать соблюдение всех без исключения авторских прав как важнейшего актива бренда «Просвещение».

— Отрадно, что «Российский учебник» разделяет единые для всех игроков нормы и правила. Теперь мы совместно будем бороться за чистоту и цивилизованность книжного рынка страны, — добавил он.

Справка «Известий»

В конце декабря 2017 года издательство «Просвещение» (входит в группу компаний «Просвещение») подало иск к издательству «Вентана-Граф», входящей в корпорацию «Российский учебник». Истец настаивал на том, что конкурент использовал на обложке печатной продукции изображение, до степени смешения похожее на товарный знак издательства «Просвещение».

Арбитражный суд первой инстанции города Москвы в мае 2018 года удовлетворил иск. В свою очередь, издательство «Вентана-Граф» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Просвещения».


Для корпорации «Российский учебник», в которую входит издательство «Вентана-Граф», это событие позитивное — сумма иска «Просвещения», присужденная за незаконное использование товарного знака, считалась в России рекордной.

— Мы приветствуем действия группы компаний «Просвещение» по отзыву исковых требований к входящему в состав корпорации «Российский учебник» издательству «Вентана-граф», — сказал президент корпорации «Российский учебник» Олег Новиков.

В свою очередь, «Российский учебник» признал право издательства «Просвещение» на товарный знак, добавил он.

— Мы прекращаем оспаривать регистрацию знака, — заявил Олег Новиков.

По его мнению, двум компаниям удалось принять рациональные решения.

— Это хорошо как для обеих компаний, так и для отрасли в целом, — резюмировал Олег Новиков.

Сейчас перед страной стоит задача к 2024 году войти в десятку лидеров систем образования, напомнил, комментируя соглашение, Сергей Степашин.

— Спор между ведущими издателями учебной литературы только вредит общему делу, — отметил председатель правления Российского книжного союза. — Мы должны работать, предлагать решения для выполнения национального проекта и развития российской школы.

Он убежден, что издательства подали хороший пример цивилизованного решения самых непростых внутриотраслевых ситуаций.

Обе стороны выразили благодарность Сергею Степашину, использовавшему свой авторитет политика и дипломата для разрешения сложившейся ситуации.

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