Спор исчерпан: «Просвещение» и «Российский учебник» пришли к согласию

Спор вокруг законности использования товарного знака между группой компаний «Просвещение» и корпорацией «Российский учебник», продолжавшийся с 2017 года, урегулирован. Об этом 17 сентября «Известиям» сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, инициировавший трехсторонние переговоры между руководством «Просвещения» и «Российского учебника».



В результате переговоров «Просвещение» отзывает исковые требования к корпорации «Российский учебник». В свою очередь, издательство «Вентана-Граф» отзовет жалобу, ранее направленную в Роспатент, сказал Сергей Степашин.



— Рад сообщить, что этот спор исчерпан: группа компаний «Просвещение» отзывает свои исковые требования к корпорации «Российский учебник», — заявил он.



По словам президента группы компаний «Просвещение» Михаила Кожевникова, стороны пришли к соглашению после длительных переговоров.



— Решение об отзыве иска нашим коллегам по отрасли — взвешенный и обоснованный шаг, — рассказал он.



По словам Михаила Кожевникова, группа компаний «Просвещение» продолжает отслеживать соблюдение всех без исключения авторских прав как важнейшего актива бренда «Просвещение».



— Отрадно, что «Российский учебник» разделяет единые для всех игроков нормы и правила. Теперь мы совместно будем бороться за чистоту и цивилизованность книжного рынка страны, — добавил он.

Справка «Известий» В конце декабря 2017 года издательство «Просвещение» (входит в группу компаний «Просвещение») подало иск к издательству «Вентана-Граф», входящей в корпорацию «Российский учебник». Истец настаивал на том, что конкурент использовал на обложке печатной продукции изображение, до степени смешения похожее на товарный знак издательства «Просвещение». Арбитражный суд первой инстанции города Москвы в мае 2018 года удовлетворил иск. В свою очередь, издательство «Вентана-Граф» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Просвещения».



Для корпорации «Российский учебник», в которую входит издательство «Вентана-Граф», это событие позитивное — сумма иска «Просвещения», присужденная за незаконное использование товарного знака, считалась в России рекордной.



— Мы приветствуем действия группы компаний «Просвещение» по отзыву исковых требований к входящему в состав корпорации «Российский учебник» издательству «Вентана-граф», — сказал президент корпорации «Российский учебник» Олег Новиков.



В свою очередь, «Российский учебник» признал право издательства «Просвещение» на товарный знак, добавил он.

— Мы прекращаем оспаривать регистрацию знака, — заявил Олег Новиков.

По его мнению, двум компаниям удалось принять рациональные решения.



— Это хорошо как для обеих компаний, так и для отрасли в целом, — резюмировал Олег Новиков.



Сейчас перед страной стоит задача к 2024 году войти в десятку лидеров систем образования, напомнил, комментируя соглашение, Сергей Степашин.



— Спор между ведущими издателями учебной литературы только вредит общему делу, — отметил председатель правления Российского книжного союза. — Мы должны работать, предлагать решения для выполнения национального проекта и развития российской школы.



Он убежден, что издательства подали хороший пример цивилизованного решения самых непростых внутриотраслевых ситуаций.



Обе стороны выразили благодарность Сергею Степашину, использовавшему свой авторитет политика и дипломата для разрешения сложившейся ситуации.