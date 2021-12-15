В Госдуме объяснили отклонение СФ закона о верифицированных онлайн-учебниках

Закон об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов был отклонен сенаторами из-за отсутствия методических аспектов. Об этом в среду, 15 декабря, «Известиям» рассказала член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко.

В документе обозначалась только возможность использования таких ресурсов и материалов, говорилось о прохождении соответствующей экспертизы, однако конкретных методик и ответов на необходимые вопросы в нем не было, подчеркнула парламентарий.

Как объяснила депутат, необходимо понимать, что та информация, которую содержит электронный ресурс, не просто является достоверной, а достаточной и в то же время не избыточной, чтобы школьники получили требуемые знания в соответствии с теми стандартами, которые сегодня утверждены.

«Подтверждение, то есть их подлинности и достоверности в первую очередь, экспертная оценка. Конечно, законопроект надо дообработать, понимать, кто будет вести эту систему, какие документы будут, как они будут согласовываться на соответствие государственным образовательным стандартам», — добавила Пилипенко.

По ее словам, электронные учебники, которые предполагается использовать, при этом должны быть не только достоверные, но и соответствовать требованиям и не быть просто текстом, а ресурсом, в котором, например, есть картинки, дополнительные материалы.

Вернуться к обсуждению этого закона, как отметила депутат, можно будет, когда появятся подзаконные акты или хотя бы проект положения, где будет отражена методическая сторона вопроса.

Заседание Совета Федерации, на котором для технической правки был отклонен вышеуказанный закон, прошло ранее в этот же день. Депутатам Госдумы предложили создать согласительную комиссию, чтобы доработать закон.

При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе рассмотрения закона отметила, что министр просвещения России Сергей Кравцов пытался давить на верхнюю палату парламента, зная о том, что в документе есть технические ошибки. По ее словам, эта позиция «странная».