В рукаве платья сестры Николая II нашли надкушенную конфету

В маскарадном платье сестры российского императора Николая II Великой княгини Ксении Александровны нашли конфету возрастом более 100 лет. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила реставратор Галина Федорова.

Специалист нашла сладость, когда восстанавливала наряд княжны, в котором она была на балу 1903 года, посвященного 300-летию Дома Романовых.

По словам Федоровой, перед началом работ все вещи тщательно осматриваются, так как в складках обычно скапливается грязь и пыль. Дойдя до рукавов, она заметила, что один из них зашит, но слабо.

«Я сняла эту нитку, и мне на ладошку выпало нечто: что-то такое розоватое, неправильной формы», — отметила Федорова.

В рукаве хранилась помадка начала XX века, которую княгиня успела надкусить. На конфете была небольшая надпись, предположительно, с названием кондитерской фабрики.

В октябре 2020 года в Великобритании обнародовали письмо лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он опроверг конспирологическую теорию о том, что дочь императора Николая II Анастасия могла выжить после расстрела царской семьи.

Маунтбеттен был племянником жены российского императора Александры Федоровны и дядей принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II. В письме он заявил, что не может быть никаких сомнений в том, что великая княжна была убита вместе с остальными членами семьи, несмотря на то, что ее смерть наступила не сразу — девушку убили ударами штыков.